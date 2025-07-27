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Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:24:00+03:00
2025-07-27T13:24:00+03:00
2025-07-27T13:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ. Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Во время визита главы государства у центрального корпуса здания выстроился почетный караул в белых кителях. "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!" - сказал Путин. Рота почетного караула ответила президенту троекратным "Ура!" Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Санкт-Петербурге посмотрит учения военно-морского флота, заслушает доклады военных, а также посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
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Путин в День Военно-Морского флота прибыл в Главное адмиралтейство
В День Военно-Морского Флота Президент прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм»
2025-07-27T13:24
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безопасность, санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе в Петербурге