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Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе - РИА Новости, 27.07.2025
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13:24 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vmf-2031730323.html
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:24:00+03:00
2025-07-27T13:24:00+03:00
безопасность
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ. Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Во время визита главы государства у центрального корпуса здания выстроился почетный караул в белых кителях. "Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!" - сказал Путин. Рота почетного караула ответила президенту троекратным "Ура!" Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Санкт-Петербурге посмотрит учения военно-морского флота, заслушает доклады военных, а также посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
https://ria.ru/20250727/putin-2031729271.html
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Путин в День Военно-Морского флота прибыл в Главное адмиралтейство
В День Военно-Морского Флота Президент прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм»
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безопасность, санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе

Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ.
Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Во время визита главы государства у центрального корпуса здания выстроился почетный караул в белых кителях.
"Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!" - сказал Путин. Рота почетного караула ответила президенту троекратным "Ура!"
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Санкт-Петербурге посмотрит учения военно-морского флота, заслушает доклады военных, а также посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
LIVE: Путин на оперативных учениях ВМФ Июльский шторм - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин на учениях ВМФ. Трансляция
13:15
 
БезопасностьСанкт-ПетербургРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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