https://ria.ru/20250727/vmf-2031720008.html
Путин поздравил личный состав военно-морского флота с днем ВМФ
Путин поздравил личный состав военно-морского флота с днем ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил личный состав военно-морского флота с днем ВМФ
Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:16:00+03:00
2025-07-27T12:16:00+03:00
2025-07-27T15:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравил личный состав Военно-морского флота РФ с Днем ВМФ.Глава государства в воскресенье приехал на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в Санкт-Петербурге посмотрит учения военно-морского флота, заслушает доклады военных, а также посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031700773.html
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