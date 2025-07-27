https://ria.ru/20250727/vmf-2031703723.html

Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге

Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2025

Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге

Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:43:00+03:00

2025-07-27T09:43:00+03:00

2025-07-27T12:53:00+03:00

санкт-петербург

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего", - сказал Песков.День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

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санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин