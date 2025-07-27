https://ria.ru/20250727/vmf-2031703723.html
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2025
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге
Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:43:00+03:00
2025-07-27T09:43:00+03:00
2025-07-27T12:53:00+03:00
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962512901_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_204b4bd937c841ef8d46c314bf4092bb.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего", - сказал Песков.День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962512901_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_12de295b83908eaf23422d458202561c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге
Песков: отмена парада ВМФ в Петербурге связана с соображениями безопасности