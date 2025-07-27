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Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2025
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09:43 27.07.2025 (обновлено: 12:53 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vmf-2031703723.html
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2025
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге
Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:43:00+03:00
2025-07-27T12:53:00+03:00
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего", - сказал Песков.День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.
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санкт-петербург, россия, дмитрий песков, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков прокомментировал отмену парада ВМФ в Петербурге

Песков: отмена парада ВМФ в Петербурге связана с соображениями безопасности

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкВоенно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Военно-морской парад во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отмена главного военно-морского парада в Петербурге на День ВМФ связана с общей обстановкой и соображениями безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего", - сказал Песков.
День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. В прошлом году в нем приняли участие 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна и более 2,5 тысячи военнослужащих.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
25 июля, 12:20
 
Санкт-ПетербургРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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