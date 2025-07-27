https://ria.ru/20250727/vmf-2031444607.html

День Военно-Морского Флота России

День Военно-Морского Флота России - РИА Новости, 27.07.2025

День Военно-Морского Флота России

День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T00:09:00+03:00

2025-07-27T00:09:00+03:00

2025-07-27T00:09:00+03:00

справки

россия

день военно-морского флота

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152510/02/1525100262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bdf06533bd75003f63963e8f58d83a9.jpg

День Военно-Морского Флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". В 2025 году он приходится на 27 июля.Военно-морской флот как самостоятельный вид Вооруженных сил РФ складывался с конца XVII века до начала XX века. Создание регулярного военного флота в России было обусловлено настоятельной потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже XVII-XVIII веков главным препятствием для экономического и социального развития Русского государства.Первой постоянной группировкой отечественного Военно-морского флота стал Азовский флот, который был сформирован из кораблей и судов, построенных зимой 1695-1696 годов. Он предназначался для содействия армии в кампании по овладению турецкой крепостью Азов. 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года боярская дума по представлению царя Петра I приняла постановление "Морским судам быть...", что стало первым законом о флоте и официальным признанием его основания. Во время Северной войны 1700-1721 годов был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. Первые боевые корабли для него строились в 1702-1703 годах в устье реки Сясь на Ладожском озере и на реке Свирь. В 1703 году была заложена база русского флота на Балтике – Кроншлот (позднее – Кронштадт). В ходе Северной войны определились основные задачи флота, перечень которых остается практически неизменным до настоящего времени, а именно: борьба против военно-морских сил противника, борьба на морских коммуникациях, оборона своего побережья с морского направления, содействие армии на приморских направлениях, нанесение ударов и обеспечение вторжения на территорию противника с морского направления. Удельный вес этих задач менялся по мере изменения материальных средств и характера вооруженной борьбы на море. Соответственно этому изменялись роль и место отдельных родов сил, входивших в состав флота.До Первой мировой войны (1914-1918) основные задачи решались надводными кораблями, и они были главным родом сил флота. В период Второй мировой войны (1939-1945) эта роль на некоторое время перешла к морской авиации, а в послевоенный период с появлением ракетно-ядерного оружия и кораблей с атомными энергетическими установками в качестве главного рода сил утвердились подводные лодки.До Первой мировой войны флот был однородным. Береговые войска (морская пехота и береговая артиллерия), существовавшие с начала XVIII века, в организационном отношении в состав флота не входили. В 1906 году зародились и стали развиваться как новый род сил ВМФ подводные силы. В 1914 году были сформированы первые части морской авиации, которая в 1916 году также приобрела признаки самостоятельного рода сил. Окончательно ВМФ как разнородное стратегическое объединение сформировался к середине 1930-х годов, когда в состав ВМФ организационно вошли морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны (ПВО).В период становления регулярного флота России его организационно-штатная структура и функции были нечеткими. В 1717 году по указу Петра I для повседневного управления флотом была сформирована Адмиралтейств-коллегия. В 1802 году образовано Министерство морских сил, впоследствии переименованное в Морское министерство и просуществовавшее до 1917 года. Органы боевого (оперативного) управления силами ВМФ появились после Русско-японской войны (1904-1905) с созданием в 1906 году Морского генерального штаба. Современная система органов управления ВМФ окончательно сложилась накануне Великой Отечественной войны (1941-1945). 15 января 1938 года постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) был создан Народный комиссариат ВМФ, в составе которого образован Главный морской штаб.Постоянные группировки сил на морских театрах складывались по мере решения российским государством исторических задач, связанных с приобретением выходов в Мировой океан, включением страны в мировую экономику и политику. На Балтике флот постоянно существовал с 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года, Каспийская флотилия – с 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года, а флот на Черном море – с 13 мая (2 мая по старому стилю) 1783 года. На Севере и Тихом океане группировки сил флота создавались на временной основе или, не получив значительного развития, периодически упразднялись. Нынешний Тихоокеанский и Северный флоты в качестве постоянных группировок существуют соответственно с 21 апреля 1932 года и 1 июня 1933 года.Наибольшее развитие флот получил к середине 1980-х годов. В это время в него входили четыре флота и Каспийская флотилия, в составе которых было более 100 дивизий и бригад надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.ВМФ Российской Федерации – преемник военного флота России и ВМФ СССР, состоит из морских стратегических ядерных сил и морских сил общего назначения. Он включает надводные и подводные силы, морскую авиацию и береговые войска, в которые входят два рода войск – береговые ракетно-артиллерийские войска и морская пехота. Организационно ВМФ состоит из пяти оперативно-стратегических объединений: Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты национальных интересов России и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения агрессии с морских и океанских направлений.ВМФ создает и поддерживает условия для обеспечения безопасности морской деятельности России, обеспечивает военно-морское присутствие РФ, демонстрацию флага и военной силы в Мировом океане, принимает участие в борьбе с пиратством, в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам России, осуществляет заходы кораблей и судов в порты иностранных государств.Военно-морской флот – одна из основных гарантий безопасности России и стратегической стабильности в мире. Президент России Владимир Путин заявил, что повышение боевых возможностей Военно-морского флота является одной из приоритетных задач, ей придается первостепенное значение. В настоящее время на российских верфях находится в разных стадиях готовности более 70 кораблей.Подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, в сохранение стратегического паритета.Россия за последние шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", то есть каждый год почти по две лодки. В ближайшие годы морские ядерные силы пополнят четыре АПЛ проекта "Борей-А".Ракетоносцы проекта "Борей-А" составляют основу морских стратегических ядерных сил России и с учетом возможностей их модернизации будут обеспечивать безопасность страны в предстоящие десятилетия.По словам президента России Владимира Путина, в ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подлодок проекта 677, также будет продолжено строительство АПЛ проекта "Ясень-М".Главнокомандующий Военно-морским флотом России – адмирал Александр Моисеев.На протяжении всей своей истории флот играет важную роль в судьбе России. В мировой истории навсегда запечатлены легендарные сражения русского флота при Гангуте (ныне полуостров Ханко в Финляндии), Тендре, Синопе, в Чесме, важнейшие операции в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн.История торжеств в честь флота берет свое начало со времен Петра I. Поводом для первого настоящего военно-морского парада стала одержанная русским флотом 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года победа в сражении при Гангуте в ходе Северной войны. Она стала первой в российской истории морской победой русского флота. Это событие торжественно отмечали в Санкт-Петербурге несколько дней. В своем указе Петр I повелел ежегодно 27 июля отмечать день Гангутской победы торжественными богослужениями, морскими парадами и фейерверками. Этот день стал своего рода праздником Военно-морского флота. Позже празднование победы ограничивалось торжественным молебном. В середине XIX века традиция петровских времен возродилась: 27 июля стали проводиться парады расцвеченных флагами кораблей и звучать орудийные салюты.В 1917 году праздник отменили. С 1920 года, по предложению Штаба морских сил Балтийского моря, в ближайший к 18 мая выходной день в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) стали отмечать День Красного флота в честь первой победы, одержанной русским регулярным флотом на Балтике. 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года в абордажном бою были захвачены шведские бот "Гедан" и шнява (небольшое двухмачтовое судно с прямыми парусами) "Астрильд". Впоследствии дату этого боя приняли как день возникновения Балтийского флота.Праздник День Военно-Морского Флота в СССР впервые отмечался 24 июля 1939 года на основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года, которым он был установлен. До 1981 года военные моряки ежегодно 24 июля отмечали профессиональный праздник. В октябре 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР дата празднования была перенесена на последнее воскресенье июля. С первых лет, после официального введения, День Военно-Морского Флота является смотром достижений отечественного военного кораблестроения, успехов личного состава ВМФ в боевой подготовке. В этот день организуются торжественные построения личного состава, парады кораблей, театрализованные представления, водноспортивные праздники и другие мероприятия.Парады военных кораблей в этот день проходили ежегодно, начиная с 1939 года, и не проводились лишь во время Великой Отечественной войны. В новейшей истории, согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года, День Военно-Морского Флота установлен как памятный день в Вооруженных силах Российской Федерации. Дата празднования осталась прежней. До 2017 года он отмечался только в главных базах флота – Астрахани, Санкт-Петербурге, Североморске, Севастополе и Владивостоке – и не носил статуса общероссийского мероприятия. С 2017 года в Санкт-Петербурге проводится Главный военно-морской парад. Мероприятие призвано возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь российского военно-морского флота, его готовность выполнять широкий спектр задач в любых районах Мирового океана.Торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге и основных пунктах базирования сил ВМФ России традиционно завершаются проведением концертов, выступлениями военных оркестров и праздничными салютами.В 2025 году Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменен. Решение продиктовано соображениями безопасности. В рамках празднования Дня ВМФ состоятся торжественное возложение венков и концерт на Дворцовой площади.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, день военно-морского флота, праздники