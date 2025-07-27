Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову
Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову и заложил аллею морской славы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны РФ.
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"Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении.
© РИА НовостиОткрытие на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюста адмиралу Ушакову
© РИА Новости
Открытие на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюста адмиралу Ушакову
Адмирал Ушаков защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и приумножил международное влияние, проявил себя как талантливый наставник, душой болел за своих подчиненных, уделял большое внимание воинской подготовке моряков, отметил министр.
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"Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства", - подчеркнул Белоусов.
В завершении церемонии глава военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим Военно-Морского Флота, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова.
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