https://ria.ru/20250727/ushakov-2031742839.html

Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову

Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову - РИА Новости, 27.07.2025

Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову

Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:44:00+03:00

2025-07-27T14:44:00+03:00

2025-07-27T14:45:00+03:00

россия

санкт-петербург

федор ушаков

андрей белоусов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны РФ. "Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении. Адмирал Ушаков защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и приумножил международное влияние, проявил себя как талантливый наставник, душой болел за своих подчиненных, уделял большое внимание воинской подготовке моряков, отметил министр. "Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства", - подчеркнул Белоусов. В завершении церемонии глава военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим Военно-Морского Флота, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова.

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Открытие бюста адмиралу Ушакову на территории Главного Адмиралтейства в Петербурге Белоусов в день ВМФ открыл на территории Главного Адмиралтейства в Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны России 2025-07-27T14:44 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, федор ушаков, андрей белоусов, александр невский