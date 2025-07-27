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Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову - РИА Новости, 27.07.2025
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14:44 27.07.2025 (обновлено: 14:45 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ushakov-2031742839.html
Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову
Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову - РИА Новости, 27.07.2025
Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову
Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:44:00+03:00
2025-07-27T14:45:00+03:00
россия
санкт-петербург
федор ушаков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны РФ. "Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении. Адмирал Ушаков защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и приумножил международное влияние, проявил себя как талантливый наставник, душой болел за своих подчиненных, уделял большое внимание воинской подготовке моряков, отметил министр. "Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства", - подчеркнул Белоусов. В завершении церемонии глава военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим Военно-Морского Флота, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова.
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Открытие бюста адмиралу Ушакову на территории Главного Адмиралтейства в Петербурге
Белоусов в день ВМФ открыл на территории Главного Адмиралтейства в Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны России
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россия, санкт-петербург, федор ушаков, андрей белоусов, александр невский
Россия, Санкт-Петербург, Федор Ушаков, Андрей Белоусов, Александр Невский
Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову

Белоусов открыл в Петербурге бюст адмиралу Ушакову и заложил аллею морской славы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в день Военно-морского флота в воскресенье открыл на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюст великому русскому флотоводцу адмиралу Ушакову, тем самым там заложена аллея морской славы, сообщило Минобороны РФ.
«
"Федор Ушаков вошел в историю как непревзойденный морской стратег. Его выдающиеся победы показали всему миру силу духа и мощь русского флота", - сказал Белоусов, слова которого приведены в сообщении.
© РИА НовостиОткрытие на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюста адмиралу Ушакову
Открытие на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюста адмиралу Ушакову - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости
Открытие на территории Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге бюста адмиралу Ушакову
Адмирал Ушаков защитил интересы России, укрепил ее морской потенциал и приумножил международное влияние, проявил себя как талантливый наставник, душой болел за своих подчиненных, уделял большое внимание воинской подготовке моряков, отметил министр.
«
"Открывая бюст адмирала Ушакова, мы закладываем аллею морской славы в сквере Главного Адмиралтейства", - подчеркнул Белоусов.
В завершении церемонии глава военного ведомства вручил государственные награды военнослужащим Военно-Морского Флота, отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие, проявившие мужество, отвагу и героизм, были удостоены ордена Александра Невского, медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медали Суворова.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
25 июля, 12:20
 
РоссияСанкт-ПетербургФедор УшаковАндрей БелоусовАлександр Невский
 
 
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