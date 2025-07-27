Фон дер Ляйен призвала Украину сохранить независимость НАБУ и САП
Фон дер Ляйен призвала сохранить независимость антикоррупционных органов Украины
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Украина должна сохранить независимость антикоррупционных органов для укрепления верховенства права, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Украина уже многого достигла на европейском пути. Необходимо опираться на этот прочный фундамент и сохранять независимость антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права на Украине", - написала она в сети X по итогам разговора с Владимиром Зеленским.
Она добавила, что Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюза в достижении прогресса на европейском пути.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, со вторника по всей стране проходили акции протеста против принятого закона, отменяющего независимость НАБУ и САП.
В четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине против подписанного им закона, лишающего независимости НАБУ и САП, заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен в четверг. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.