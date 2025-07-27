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В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас - РИА Новости, 27.07.2025
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20:41 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/turtsija-2031792426.html
В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас
В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас - РИА Новости, 27.07.2025
В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании на этой неделе семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам в стране, один из них... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:41:00+03:00
2025-07-27T20:41:00+03:00
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бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании на этой неделе семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам в стране, один из них пытался сжечь старый матрас. "Жандармерия задержала с 22 по 27 июля в связи с лесными пожарами семерых подозреваемых, трое из них арестованы, четверо освобождены под подписку о невыезде", - написал министр в соцсети X. Речь идет о пожарах в провинциях Сакарья и Балыкесир, которые уже потушены, а также в провинции Карабюк, его пытаются потушить уже пять суток. В частности, в провинции Сакарья арестован некий А.Б., который решил сжечь старый матрас - огонь быстро перекинулся на близлежащий лес. В свою очередь министр окружающей среды и градостроительства республики Мурат Курум сообщил в соцсети X, что, согласно предварительным оценкам, в результате лесных пожаров на этой неделе значительно повреждены или уничтожены 104 объекта недвижимости, из них 68 квартир, в провинциях Анталья, Биледжик, Бурса, Карабюк, Сакарья, Ушак. В начале июля суд в провинции Маниса арестовал мужчину, устроившего лесной пожар на 12 гектаров после попытки уничтожить клеща. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник. Президент Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более 3 тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html
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в мире, турция, сакарья (провинция), бурса (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Сакарья (провинция), Бурса (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас

МВД Турции задержало семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам

© AP Photo / Suat MetinПоследствия лесных пожаров в Турции
Последствия лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Suat Metin
Последствия лесных пожаров в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании на этой неделе семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам в стране, один из них пытался сжечь старый матрас.
«
"Жандармерия задержала с 22 по 27 июля в связи с лесными пожарами семерых подозреваемых, трое из них арестованы, четверо освобождены под подписку о невыезде", - написал министр в соцсети X.
Лесной пожар в турецкой провинции Маниса - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Турции мужчина устроил лесной пожар из-за клеща
1 июля, 22:39
Речь идет о пожарах в провинциях Сакарья и Балыкесир, которые уже потушены, а также в провинции Карабюк, его пытаются потушить уже пять суток.
В частности, в провинции Сакарья арестован некий А.Б., который решил сжечь старый матрас - огонь быстро перекинулся на близлежащий лес.
В свою очередь министр окружающей среды и градостроительства республики Мурат Курум сообщил в соцсети X, что, согласно предварительным оценкам, в результате лесных пожаров на этой неделе значительно повреждены или уничтожены 104 объекта недвижимости, из них 68 квартир, в провинциях Анталья, Биледжик, Бурса, Карабюк, Сакарья, Ушак.
В начале июля суд в провинции Маниса арестовал мужчину, устроившего лесной пожар на 12 гектаров после попытки уничтожить клеща.
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Лесные пожары на западе Турции взяли под контроль
18 августа 2024, 16:00
Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник.
Президент Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более 3 тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб.
В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
Лесной пожар в турецкой провинции Измир - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Лесной пожар в Измире продолжается четвертый день
18 августа 2024, 10:47
 
В миреТурцияСакарья (провинция)Бурса (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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