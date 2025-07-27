https://ria.ru/20250727/turtsija-2031792426.html

В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас

В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас - РИА Новости, 27.07.2025

В Турции мужчина устроил лесной пожар, пытаясь сжечь старый матрас

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании на этой неделе семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам в стране, один из них... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:41:00+03:00

2025-07-27T20:41:00+03:00

2025-07-27T20:41:00+03:00

в мире

турция

сакарья (провинция)

бурса (провинция)

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743467851_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_0c4e1e5d6ce440eac9f7dd39070ae411.jpg

СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании на этой неделе семерых подозреваемых в причастности к лесным пожарам в стране, один из них пытался сжечь старый матрас. "Жандармерия задержала с 22 по 27 июля в связи с лесными пожарами семерых подозреваемых, трое из них арестованы, четверо освобождены под подписку о невыезде", - написал министр в соцсети X. Речь идет о пожарах в провинциях Сакарья и Балыкесир, которые уже потушены, а также в провинции Карабюк, его пытаются потушить уже пять суток. В частности, в провинции Сакарья арестован некий А.Б., который решил сжечь старый матрас - огонь быстро перекинулся на близлежащий лес. В свою очередь министр окружающей среды и градостроительства республики Мурат Курум сообщил в соцсети X, что, согласно предварительным оценкам, в результате лесных пожаров на этой неделе значительно повреждены или уничтожены 104 объекта недвижимости, из них 68 квартир, в провинциях Анталья, Биледжик, Бурса, Карабюк, Сакарья, Ушак. В начале июля суд в провинции Маниса арестовал мужчину, устроившего лесной пожар на 12 гектаров после попытки уничтожить клеща. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник. Президент Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более 3 тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250701/turtsija-2026627076.html

https://ria.ru/20240818/pozhary-1966903642.html

https://ria.ru/20240818/izmir-1966862870.html

турция

сакарья (провинция)

бурса (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сакарья (провинция), бурса (провинция), реджеп тайип эрдоган