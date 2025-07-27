https://ria.ru/20250727/tramp-2031794350.html
ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп
ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп
Европейский союз согласился инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки, заявил президент США... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:54:00+03:00
2025-07-27T20:54:00+03:00
2025-07-27T21:22:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп."Они собираются согласиться инвестировать в Соединённые Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас", — сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп
Трамп заявил, что ЕС согласился инвестировать в США еще 600 миллиардов долларов