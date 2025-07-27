https://ria.ru/20250727/tramp-2031794350.html

ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп

ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025

ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп

Европейский союз согласился инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки, заявил президент США... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:54:00+03:00

2025-07-27T20:54:00+03:00

2025-07-27T21:22:00+03:00

в мире

сша

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился инвестировать в Соединенные Штаты дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп."Они собираются согласиться инвестировать в Соединённые Штаты на 600 миллиардов долларов больше, чем инвестируют сейчас", — сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия