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Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США - РИА Новости, 27.07.2025
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20:52 27.07.2025 (обновлено: 21:19 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/tramp-2031794183.html
Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США
Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США
Европейский союз приобретет у Соединенных Штатов значительное количество военной техники в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз приобретет у Соединенных Штатов значительное количество военной техники в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп."Они согласились закупить огромное количество военной техники", — сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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в мире, европа, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США

Трамп: Европа согласилась закупать огромное количество военной техники у США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии
Президент США Дональд Трамп с частным визитом в Шотландии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз приобретет у Соединенных Штатов значительное количество военной техники в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп.
"Они согласились закупить огромное количество военной техники", — сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп
Вчера, 20:54
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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