https://ria.ru/20250727/tramp-2031794183.html

Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США

Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США - РИА Новости, 27.07.2025

Трамп рассказал о закупке Европой военной техники из США

Европейский союз приобретет у Соединенных Штатов значительное количество военной техники в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз приобретет у Соединенных Штатов значительное количество военной техники в рамках новой торговой сделки, заявил президент США Дональд Трамп."Они согласились закупить огромное количество военной техники", — сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250727/tramp-2031794350.html

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в мире, европа, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия