https://ria.ru/20250727/tramp-2031793916.html
Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам
Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам
Соединенные Штаты и Европейский союз договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15% в рамках нового соглашения о торговле, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:16:00+03:00
2025-07-27T21:16:00+03:00
2025-07-27T21:16:00+03:00
экономика
сша
евросоюз
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Европейский союз договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15% в рамках нового соглашения о торговле, заявил президент США Дональд Трамп."Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, евросоюз, дональд трамп
Экономика, США, Евросоюз, Дональд Трамп
Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам
Трамп: США и ЕС договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15 процентов