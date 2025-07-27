https://ria.ru/20250727/tramp-2031793916.html

Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам

Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам - РИА Новости, 27.07.2025

Трамп заявил о договоренности с ЕС о единой ставке по пошлинам

Соединенные Штаты и Европейский союз договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15% в рамках нового соглашения о торговле, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:16:00+03:00

2025-07-27T21:16:00+03:00

2025-07-27T21:16:00+03:00

экономика

сша

евросоюз

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты и Европейский союз договорились о единой ставке по пошлинам в размере 15% в рамках нового соглашения о торговле, заявил президент США Дональд Трамп."Мы договорились, что единая пошлина - как на автомобили, так и на все остальные товары, - составит 15%. То есть у нас будет установлена пошлина в размере 15%", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, сша, евросоюз, дональд трамп