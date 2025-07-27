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ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
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20:47 27.07.2025 (обновлено: 21:10 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/tramp-2031793355.html
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп
Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:47:00+03:00
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экономика
сша
евросоюз
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.&quot;Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой&quot;, - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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экономика, сша, евросоюз, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Экономика, США, Евросоюз, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп

Трамп: ЕС согласен открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп.
«

"Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Трамп объявил о торговой сделке с ЕС
Вчера, 20:35
 
ЭкономикаСШАЕвросоюзДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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