https://ria.ru/20250727/tramp-2031793355.html
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп
Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:47:00+03:00
2025-07-27T20:47:00+03:00
2025-07-27T21:10:00+03:00
экономика
сша
евросоюз
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп."Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, евросоюз, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Экономика, США, Евросоюз, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп
Трамп: ЕС согласен открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой