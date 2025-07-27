https://ria.ru/20250727/tramp-2031793355.html

ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп

ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025

ЕС откроет свои рынки для США с нулевой ставкой по пошлинам, заявил Трамп

Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:47:00+03:00

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экономика

сша

евросоюз

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился открыть рынки своих стран для торговли с США при нулевых пошлинах, заявил президент США Дональд Трамп."Они согласились открыть свои страны для торговли с нулевой пошлинной ставкой", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250727/tramp-2031792300.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, евросоюз, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия