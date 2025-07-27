https://ria.ru/20250727/tramp-2031790919.html
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС
Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:24:00+03:00
2025-07-27T20:24:00+03:00
2025-07-27T20:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению американского лидера, шансы равные - 50 на 50. "Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но я бы сказал, шансы - 50 на 50", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
https://ria.ru/20250726/vstrecha-2031604579.html
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС в 50 на 50