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Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС - РИА Новости, 27.07.2025
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20:24 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/tramp-2031790919.html
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС - РИА Новости, 27.07.2025
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС
Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:24:00+03:00
2025-07-27T20:24:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению американского лидера, шансы равные - 50 на 50. "Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но я бы сказал, шансы - 50 на 50", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС

Трамп оценил шансы на успех торговых переговоров с ЕС в 50 на 50

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье оценил шансы на успех или провал торговых переговоров между Соединенными Штатами и Евросоюзом, по утверждению американского лидера, шансы равные - 50 на 50.
"Я хотел бы заключить сделку. Думаю, это будет выгодно для обеих сторон, но я бы сказал, шансы - 50 на 50", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Дипломаты ЕС напряжены перед встречей фон дер Ляйен с Трампом, пишут СМИ
26 июля, 13:17
 
В миреСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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