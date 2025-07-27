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СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.07.2025
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03:13 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/tramp-2031684703.html
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 27.07.2025
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время встречи в ходе визита американского лидера в Шотландию обсудят способы... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T03:13:00+03:00
2025-07-27T03:13:00+03:00
в мире
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дональд трамп
кир стармер
борис джонсон
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время встречи в ходе визита американского лидера в Шотландию обсудят способы завершения украинского конфликта, сообщает британская газета Telegraph. "На переговорах в Шотландии сэр Кир также обсудит (с Трампом - ред.), как положить конец войне между Россией и Украиной", - говорится в публикации. Кроме того, как пишет издание, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и палестино-израильский конфликт. В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. С 17 по 19 сентября Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию. Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20250725/poshliny-2031330804.html
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в мире, шотландия, великобритания, россия, дональд трамп, кир стармер, борис джонсон
В мире, Шотландия, Великобритания, Россия, Дональд Трамп, Кир Стармер, Борис Джонсон
СМИ: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине

Telegraph: Стармер и Трамп обсудят способы завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп во время встречи в ходе визита американского лидера в Шотландию обсудят способы завершения украинского конфликта, сообщает британская газета Telegraph.
"На переговорах в Шотландии сэр Кир также обсудит (с Трампом - ред.), как положить конец войне между Россией и Украиной", - говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Стармер использует визит Трампа в Шотландию, сообщает Financial Times
25 июля, 09:44
Кроме того, как пишет издание, будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины и палестино-израильский конфликт.
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. С 17 по 19 сентября Трамп планирует совершить государственный визит в Великобританию.
Влияние Британии на поведение Зеленского и политику киевского режима неоднократно подтверждалось действиями украинской стороны после контактов с представителями Лондона. Самым ярким примером стал срыв Киевом переговоров с РФ в 2022 году после визита на Украину занимавшего тогда пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, что позднее публично подтвердил участник переговоров с украинской стороны Давид Арахамия. По его словам, Джонсон тогда сказал Зеленскому ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Bloomberg написало о неожиданных подробностях разговора Трампа и Стармера
25 июля, 20:42
 
В миреШотландияВеликобританияРоссияДональд ТрампКир СтармерБорис Джонсон
 
 
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