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"США порвутся как легкий шар": мрачное пророчество старца Панайотиса

"США порвутся как легкий шар": мрачное пророчество старца Панайотиса - РИА Новости, 27.07.2025

"США порвутся как легкий шар": мрачное пророчество старца Панайотиса

Имя малоизвестного греческого монаха внезапно замелькало в российских СМИ. Ему приписывают детальные предсказания о грядущей войне, падении турецкого лидера и... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:00:00+03:00

2025-07-27T09:00:00+03:00

2025-07-27T09:00:00+03:00

россия

турция

греция

нато

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Имя малоизвестного греческого монаха внезапно замелькало в российских СМИ. Ему приписывают детальные предсказания о грядущей войне, падении турецкого лидера и победе России. Но чем глубже копаешь, тем больше вопросов возникает. Кто такой Панайотис Циолис и почему его пророчества так удивительно совпадают с геополитическими интересами? Расследование загадочной фигуры, которая может оказаться совсем не тем, кем кажется.Загадочная фигураПанайотис Циолис — имя, которое до недавнего времени редко встречалось в широких православных кругах. В отличие от знаменитых афонских старцев вроде Паисия Святогорца, чьи книги изданы миллионными тиражами, Циолис остается малоизвестной фигурой.Родом из региона Аграфа в центральной Греции, он, по имеющимся данным, не оставил обширного письменного наследия. При большой детализации предсказаний сведения о самом старце остаются довольно скудными.Вопросы к источникамПоиск первоисточников пророчеств Циолиса вызывает определенные сложности. Прямые интервью, записи или книги старца в открытом доступе найти непросто. В православных социальных сетях имя Циолиса упоминается значительно реже других старцев с похожими предсказаниями.Эксперты по православному богословию отмечают: достоверные пророчества старцев обычно имеют документальное подтверждение — свидетельства современников, записи бесед, церковное признание. В случае с Циолисом такая база данных пока остается ограниченной.Широкий репертуарПомимо военных сценариев, Циолису приписывают предсказания о глобальных переменах в мире. Согласно публикациям, он говорил о "духовном возрождении России" после войны и ее роли как "спасителя мира" — мотив, перекликающийся с пророчествами Паисия и старца Зосимы.Также ему приписывают слова о "крахе западной гегемонии" в период 2025-2030 годов и "природных катастрофах" в Европе, которые последуют за военными конфликтами. Некоторые источники ссылаются на его предсказания об экологических потрясениях, которые изменят карту континента.Война по расписаниюСогласно публикациям российских медиа, Циолис предрек детальный сценарий мирового конфликта, третьей мировой войны. По его словам, в 2025 году турецкий лидер потеряет власть, а его преемники примут "безответственные решения".Турция перекроет проливы для российских судов, нападет на Грецию и Сирию, что спровоцирует военный ответ России. Вмешательство НАТО превратит локальный конфликт в глобальную войну, которая закончится победой России и распадом Турции.Поразительная детализация для духовного лица, больше напоминающая аналитическую записку геополитика. Особенно на фоне реальной напряженности — летом 2025 года отношения России и Турции действительно обострились из-за событий в Сирии.Знакомое до мелочейПредсказания о войне России с Турцией — не уникальная особенность Циолиса. Целая плеяда православных старцев высказывалась на эту тему. Иосиф Ватопедский предрекал мировую войну с вторжения Турции в Грецию, где "США порвутся как легкий шар".Современный старец Георгий еще в 2008 году предсказывал, что Турция позволит США использовать проливы для ударов по России. Даже Косма Этолийский в XVIII веке говорил о "короткой и страшной" мировой войне с участием России и Турции..Вопросы достоверностиЭксперты по медиа-анализу отмечают: в эпоху информационных войн важно критически оценивать источники любых прогнозов, особенно касающихся геополитики. Ссылка на авторитет религиозных фигур может использоваться для легитимизации определенных точек зрения.Впрочем, это не означает автоматической недостоверности самих пророчеств — просто требует более тщательной проверки источников и мотивов их распространения.

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россия, турция, греция, нато