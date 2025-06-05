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Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия - РИА Новости, 05.06.2025
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18:44 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/paisiy-2021133706.html
Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия
Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия - РИА Новости, 05.06.2025
Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия
События в Сирии стали геополитическим землетрясением, но мало кто связывает это с пророчествами столетней давности. Между тем афонский монах Паисий Святогорец... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:44:00+03:00
2025-06-05T18:44:00+03:00
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. События в Сирии стали геополитическим землетрясением, но мало кто связывает это с пророчествами столетней давности. Между тем афонский монах Паисий Святогорец предрекал именно такой сценарий. Современные политологи начинают всерьез изучать его предсказания. Что увидел греческий старец в будущем своих соседей? И почему турецкий лидер вдруг стал так осторожно себя вести после долгожданной победы?Монах, который видел будущееПаисий Святогорец умер в 1994 году, но его предсказания о судьбе Турции сегодня изучают не только богословы, но и политологи. Афонский старец с поразительной точностью предрек распад СССР, когда тот казался нерушимой сверхдержавой.Но главным его пророчеством стали слова о Турции: "Она распадется, и Константинополь отдадут нам. Не потому, что нас любят, а потому что Бог устроит так, что это будет выгодно".Старец был категоричен: "Треть населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию". Звучит как фантастика? События последних месяцев заставляют пересмотреть отношение к этим словам.Сирийский домино и турецкие планыМасштабное наступление сирийской оппозиции в конце 2024 года стало геополитическим землетрясением. При поддержке Турции повстанцы захватили ключевые территории на севере страны, включая провинции Идлиб и Алеппо. Анкара получила шанс реализовать давние планы по созданию "пояса безопасности".Турция годами поддерживала сирийскую оппозицию, координируя действия различных группировок против режима Асада. Эрдоган никогда не скрывал стремления ослабить дамасское правительство и установить контроль над северными районами Сирии.Старец Паисий предупреждал: "События, начавшиеся в Алеппо, закончатся в Стамбуле". Неужели турецкие успехи в Сирии обернутся катастрофой для самой Турции?Пророчество о "шести милях"Особое внимание аналитики обращают на предсказание старца о "шести милях". Он толковал древнее пророчество Космы Этолийского не как территориальные потери Греции, а как спор о морском шельфе."Турки продвинутся только на шесть миль, и тогда на них найдет великое бедствие с севера", — говорил Паисий. Под "севером" монах однозначно понимал Россию. По его словам, именно русские займут Турцию и вернут Константинополь православному миру.Современные греко-турецкие споры о границах исключительных экономических зон в Эгейском море удивительно точно соответствуют этому пророчеству. Анкара действительно настаивает на расширении своих морских границ именно на шесть мильОсторожность победителяПосле свержения Асада Турция получила желаемое — влияние в Дамаске . Но поведение Эрдогана остается удивительно сдержанным для триумфатора.Турецкий лидер продолжает поддерживать контакты с Путиным по сирийским вопросам, несмотря на то, что Москва предоставила убежище свергнутому Асаду. В мае 2025 года Эрдоган заявлял о "позитивном процессе" в Сирии, но одновременно требовал от курдских сил сложить оружие.Особое беспокойство вызывают продолжающиеся боевые действия в Тартусе и Латакии, где с марта погибло более тысячи человек. Турция рискует оказаться втянутой в затяжной конфликт, который может обернуться против нее самой. Предчувствует ли Эрдоган приближение тех "духовных законов", о которых предупреждал старец Паисий?Геополитика через призму верыСкептики называют интерес к пророчествам мракобесием. Но даже светские аналитики признают: предсказания Паисия удивительно точно описывают современные геополитические процессы.Старец предрек распад СССР за десятилетие до перестройки. Предсказал религиозные войны на Балканах. Точно описал механизмы международного давления на Турцию. Случайность это или действительно пророческий дар?В любом случае события в Сирии запустили процессы, которые могут кардинально изменить расклад сил в регионе. Турция оказалась в центре геополитической бури.Время покажет, были ли слова Паисия Святогорца пророчеством или просто удачным геополитическим анализом.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, евросоюз, нато
В мире, Евросоюз, НАТО

Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия

© Depositphotos.com / Nomadsoul1Монах
Монах - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. События в Сирии стали геополитическим землетрясением, но мало кто связывает это с пророчествами столетней давности. Между тем афонский монах Паисий Святогорец предрекал именно такой сценарий. Современные политологи начинают всерьез изучать его предсказания. Что увидел греческий старец в будущем своих соседей? И почему турецкий лидер вдруг стал так осторожно себя вести после долгожданной победы?

Монах, который видел будущее

Паисий Святогорец умер в 1994 году, но его предсказания о судьбе Турции сегодня изучают не только богословы, но и политологи. Афонский старец с поразительной точностью предрек распад СССР, когда тот казался нерушимой сверхдержавой.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГреция. Святая Гора Афон
Греция. Святая Гора Афон - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Греция. Святая Гора Афон
Но главным его пророчеством стали слова о Турции: "Она распадется, и Константинополь отдадут нам. Не потому, что нас любят, а потому что Бог устроит так, что это будет выгодно".
Старец был категоричен: "Треть населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию". Звучит как фантастика? События последних месяцев заставляют пересмотреть отношение к этим словам.

Сирийский домино и турецкие планы

Масштабное наступление сирийской оппозиции в конце 2024 года стало геополитическим землетрясением. При поддержке Турции повстанцы захватили ключевые территории на севере страны, включая провинции Идлиб и Алеппо. Анкара получила шанс реализовать давние планы по созданию "пояса безопасности".
© AP Photo / Omar AlbamБойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Omar Albam
Бойцы сирийских сил безопасности в Латакии, Сирия
Турция годами поддерживала сирийскую оппозицию, координируя действия различных группировок против режима Асада. Эрдоган никогда не скрывал стремления ослабить дамасское правительство и установить контроль над северными районами Сирии.
Старец Паисий предупреждал: "События, начавшиеся в Алеппо, закончатся в Стамбуле". Неужели турецкие успехи в Сирии обернутся катастрофой для самой Турции?

Пророчество о "шести милях"

Особое внимание аналитики обращают на предсказание старца о "шести милях". Он толковал древнее пророчество Космы Этолийского не как территориальные потери Греции, а как спор о морском шельфе.
CC0 / Неизвестный автор / Cтарец Паисий Святогорец
Cтарец Паисий Святогорец - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
CC0 / Неизвестный автор /
Cтарец Паисий Святогорец
"Турки продвинутся только на шесть миль, и тогда на них найдет великое бедствие с севера", — говорил Паисий. Под "севером" монах однозначно понимал Россию. По его словам, именно русские займут Турцию и вернут Константинополь православному миру.
Современные греко-турецкие споры о границах исключительных экономических зон в Эгейском море удивительно точно соответствуют этому пророчеству. Анкара действительно настаивает на расширении своих морских границ именно на шесть миль
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид на Стамбул через пролив Босфор

Осторожность победителя

После свержения Асада Турция получила желаемое — влияние в Дамаске . Но поведение Эрдогана остается удивительно сдержанным для триумфатора.
Турецкий лидер продолжает поддерживать контакты с Путиным по сирийским вопросам, несмотря на то, что Москва предоставила убежище свергнутому Асаду. В мае 2025 года Эрдоган заявлял о "позитивном процессе" в Сирии, но одновременно требовал от курдских сил сложить оружие.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества
Особое беспокойство вызывают продолжающиеся боевые действия в Тартусе и Латакии, где с марта погибло более тысячи человек. Турция рискует оказаться втянутой в затяжной конфликт, который может обернуться против нее самой. Предчувствует ли Эрдоган приближение тех "духовных законов", о которых предупреждал старец Паисий?

Геополитика через призму веры

Скептики называют интерес к пророчествам мракобесием. Но даже светские аналитики признают: предсказания Паисия удивительно точно описывают современные геополитические процессы.
Старец предрек распад СССР за десятилетие до перестройки. Предсказал религиозные войны на Балканах. Точно описал механизмы международного давления на Турцию. Случайность это или действительно пророческий дар?
В любом случае события в Сирии запустили процессы, которые могут кардинально изменить расклад сил в регионе. Турция оказалась в центре геополитической бури.
Время покажет, были ли слова Паисия Святогорца пророчеством или просто удачным геополитическим анализом.
 
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