https://ria.ru/20250605/paisiy-2021133706.html

Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия

Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия - РИА Новости, 05.06.2025

Сбывается самое страшное пророчество афонского монаха Паисия

События в Сирии стали геополитическим землетрясением, но мало кто связывает это с пророчествами столетней давности. Между тем афонский монах Паисий Святогорец... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:44:00+03:00

2025-06-05T18:44:00+03:00

2025-06-05T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. События в Сирии стали геополитическим землетрясением, но мало кто связывает это с пророчествами столетней давности. Между тем афонский монах Паисий Святогорец предрекал именно такой сценарий. Современные политологи начинают всерьез изучать его предсказания. Что увидел греческий старец в будущем своих соседей? И почему турецкий лидер вдруг стал так осторожно себя вести после долгожданной победы?Монах, который видел будущееПаисий Святогорец умер в 1994 году, но его предсказания о судьбе Турции сегодня изучают не только богословы, но и политологи. Афонский старец с поразительной точностью предрек распад СССР, когда тот казался нерушимой сверхдержавой.Но главным его пророчеством стали слова о Турции: "Она распадется, и Константинополь отдадут нам. Не потому, что нас любят, а потому что Бог устроит так, что это будет выгодно".Старец был категоричен: "Треть населения погибнет, треть примет православие, остальные уйдут в Месопотамию". Звучит как фантастика? События последних месяцев заставляют пересмотреть отношение к этим словам.Сирийский домино и турецкие планыМасштабное наступление сирийской оппозиции в конце 2024 года стало геополитическим землетрясением. При поддержке Турции повстанцы захватили ключевые территории на севере страны, включая провинции Идлиб и Алеппо. Анкара получила шанс реализовать давние планы по созданию "пояса безопасности".Турция годами поддерживала сирийскую оппозицию, координируя действия различных группировок против режима Асада. Эрдоган никогда не скрывал стремления ослабить дамасское правительство и установить контроль над северными районами Сирии.Старец Паисий предупреждал: "События, начавшиеся в Алеппо, закончатся в Стамбуле". Неужели турецкие успехи в Сирии обернутся катастрофой для самой Турции?Пророчество о "шести милях"Особое внимание аналитики обращают на предсказание старца о "шести милях". Он толковал древнее пророчество Космы Этолийского не как территориальные потери Греции, а как спор о морском шельфе."Турки продвинутся только на шесть миль, и тогда на них найдет великое бедствие с севера", — говорил Паисий. Под "севером" монах однозначно понимал Россию. По его словам, именно русские займут Турцию и вернут Константинополь православному миру.Современные греко-турецкие споры о границах исключительных экономических зон в Эгейском море удивительно точно соответствуют этому пророчеству. Анкара действительно настаивает на расширении своих морских границ именно на шесть мильОсторожность победителяПосле свержения Асада Турция получила желаемое — влияние в Дамаске . Но поведение Эрдогана остается удивительно сдержанным для триумфатора.Турецкий лидер продолжает поддерживать контакты с Путиным по сирийским вопросам, несмотря на то, что Москва предоставила убежище свергнутому Асаду. В мае 2025 года Эрдоган заявлял о "позитивном процессе" в Сирии, но одновременно требовал от курдских сил сложить оружие.Особое беспокойство вызывают продолжающиеся боевые действия в Тартусе и Латакии, где с марта погибло более тысячи человек. Турция рискует оказаться втянутой в затяжной конфликт, который может обернуться против нее самой. Предчувствует ли Эрдоган приближение тех "духовных законов", о которых предупреждал старец Паисий?Геополитика через призму верыСкептики называют интерес к пророчествам мракобесием. Но даже светские аналитики признают: предсказания Паисия удивительно точно описывают современные геополитические процессы.Старец предрек распад СССР за десятилетие до перестройки. Предсказал религиозные войны на Балканах. Точно описал механизмы международного давления на Турцию. Случайность это или действительно пророческий дар?В любом случае события в Сирии запустили процессы, которые могут кардинально изменить расклад сил в регионе. Турция оказалась в центре геополитической бури.Время покажет, были ли слова Паисия Святогорца пророчеством или просто удачным геополитическим анализом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, нато