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США предоставят дополнительную помощь сектору Газа, заявил Трамп

США предоставят дополнительную помощь сектору Газа, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025

США предоставят дополнительную помощь сектору Газа, заявил Трамп

Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь сектору Газа, но хотят, чтобы другие страны также внесли свой вклад, сказал президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:41:00+03:00

2025-07-27T20:41:00+03:00

2025-07-27T20:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты предоставят дополнительную помощь сектору Газа, но хотят, чтобы другие страны также внесли свой вклад, сказал президент США Дональд Трамп. "США намерены предоставить дополнительную помощь Газе, но мы хотели бы, чтобы и другие страны приняли участие в этом процессе... Это не проблема США. Это международная проблема. А мы предоставляем много денег, много продовольствия и много всего остального", - сказал Трамп журналистам во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен.

https://ria.ru/20250727/igrail-2031761553.html

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в мире, сша, израиль, ливан, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, тедрос адханом гебрейесус, воз, еврокомиссия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году