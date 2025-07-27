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Фон дер Ляйен оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом

Фон дер Ляйен оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом - РИА Новости, 27.07.2025

Фон дер Ляйен оценила шансы на заключение торговой сделки с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая в Шотландию на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для переговоров по заключению торговой... РИА Новости, 27.07.2025

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2025-07-27T20:00:00+03:00

2025-07-27T20:00:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, приехавшая в Шотландию на встречу с американским лидером Дональдом Трампом для переговоров по заключению торговой сделки, чтобы Европа избежала блокирующих пошлин на экспорт своих товаров в США, согласилась, что шансы на достижение такого соглашения составляют "50 на 50". Ранее о таких шансах заявил сам американский лидер. "У нас есть шансы 50 на 50% заключить сделку. И действительно, речь идет о восстановлении равновесия. У нас профицит, у Соединенных Штатов - дефицит, и мы должны его сбалансировать. У нас отличные торговые отношения, это огромный объем торговли, которую мы ведем вместе. Таким образом, мы сделаем ее более устойчивой", - заявила фон дер Ляйен на совместном подходе к прессе с Трампом перед началом переговоров. Фон дер Ляйен подчеркнула, что технические группы специалистов с двух сторон "проделали свою часть работы", но теперь "дело за переговорщиками". "Если мы добьемся успеха, я думаю, это будет самая крупная сделка, которую когда-либо заключал каждый из нас", - добавила она.

https://ria.ru/20250725/ssha-2031542614.html

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в мире, шотландия, европа, сша, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия