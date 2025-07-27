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США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
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19:08 27.07.2025 (обновлено: 19:11 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/ssha-2031784345.html
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп
Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:08:00+03:00
2025-07-27T19:11:00+03:00
в мире
еврокомиссия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
япония
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп."Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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в мире, еврокомиссия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, япония, сша, китай
В мире, Еврокомиссия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Япония, США, Китай
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп

Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп.
"Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Трамп готов вести переговоры даже после введения новых пошлин
16:57
 
В миреЕврокомиссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЯпонияСШАКитай
 
 
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