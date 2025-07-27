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США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп
Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:08:00+03:00
2025-07-27T19:08:00+03:00
2025-07-27T19:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп."Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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в мире, еврокомиссия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, япония, сша, китай
В мире, Еврокомиссия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Япония, США, Китай
США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп
Трамп: США очень близки к заключению торговой сделки с Китаем