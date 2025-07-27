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США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп

США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп - РИА Новости, 27.07.2025

США очень близки к заключению торговой сделки с КНР, заявил Трамп

Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:08:00+03:00

2025-07-27T19:08:00+03:00

2025-07-27T19:11:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп."Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определённой договорённости с Китаем, но посмотрим, как всё будет развиваться дальше", - сказал Трамп журналистам на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250727/tramp-2031766801.html

япония

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китай

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в мире, еврокомиссия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, япония, сша, китай