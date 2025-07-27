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Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:01:00+03:00
2025-07-27T05:01:00+03:00
2025-07-27T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны. "В районе населенного пункта Александроград операторы боевых дронов группировки войск "Восток" уничтожили диверсионную группу ВСУ в ночное время суток", — говорится в заявлении. Украинские военные пытались скрытно подойти к позициям российских мотострелков, но их своевременно обнаружили и поразили точечными сбросами с БПЛА, добавили в ведомстве. Накануне бойцы "Востока" освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 190 боевиков, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Операторы дронов группировки "Восток" уничтожили украинских диверсантов в ДНР