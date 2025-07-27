https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688157.html

Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР

Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025

Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР

Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:01:00+03:00

2025-07-27T05:01:00+03:00

2025-07-27T09:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

днепропетровская область

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны. "В районе населенного пункта Александроград операторы боевых дронов группировки войск "Восток" уничтожили диверсионную группу ВСУ в ночное время суток", — говорится в заявлении. Украинские военные пытались скрытно подойти к позициям российских мотострелков, но их своевременно обнаружили и поразили точечными сбросами с БПЛА, добавили в ведомстве. Накануне бойцы "Востока" освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 190 боевиков, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область