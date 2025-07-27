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Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 27.07.2025 (обновлено: 09:26 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688157.html
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР - РИА Новости, 27.07.2025
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:01:00+03:00
2025-07-27T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны. "В районе населенного пункта Александроград операторы боевых дронов группировки войск "Восток" уничтожили диверсионную группу ВСУ в ночное время суток", — говорится в заявлении. Украинские военные пытались скрытно подойти к позициям российских мотострелков, но их своевременно обнаружили и поразили точечными сбросами с БПЛА, добавили в ведомстве. Накануне бойцы "Востока" освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 190 боевиков, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
https://ria.ru/20250723/spetsoperatsiya-2030740217.html
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донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Операторы боевых дронов уничтожили украинских диверсантов в ДНР

Операторы дронов группировки "Восток" уничтожили украинских диверсантов в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Оператор FPV-дрона . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Бойцы "Востока" уничтожили украинских диверсантов, пытавшихся приблизиться к российским позициям у Александрограда в ДНР, сообщило Минобороны.
"В районе населенного пункта Александроград операторы боевых дронов группировки войск "Восток" уничтожили диверсионную группу ВСУ в ночное время суток", — говорится в заявлении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Дроны стали основным элементом боя на линии фронта, заявил Сальдо
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Украинские военные пытались скрытно подойти к позициям российских мотострелков, но их своевременно обнаружили и поразили точечными сбросами с БПЛА, добавили в ведомстве.
Накануне бойцы "Востока" освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Потери противника в зоне ответственности группировки составили до 190 боевиков, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская область
 
 
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