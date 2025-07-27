https://ria.ru/20250727/sapsan-2031747197.html
Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан"
Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан" - РИА Новости, 27.07.2025
Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан"
Назначены дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:10:00+03:00
2025-07-27T15:10:00+03:00
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октябрьская железная дорога (ожд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Назначены дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении. В частности, №783 "Сапсан" Санкт-Петербург - Москва отправлением из Санкт-Петербурга 27 июля в 20.30, №756 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург отправлением из Москвы 28 июля в 6.50. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. Отмечается, что при наличии технических возможностей будет увеличена длина регулярных поездов и назначены дополнительные поезда.
https://ria.ru/20250727/aeroport-2031719019.html
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москва, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)
Москва, Санкт-Петербург, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан"
ОЖД: между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан"