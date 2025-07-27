https://ria.ru/20250727/sapsan-2031747197.html

Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан"

Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан" - РИА Новости, 27.07.2025

Между Москвой и Петербургом назначили дополнительные поезда "Сапсан"

Назначены дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:10:00+03:00

2025-07-27T15:10:00+03:00

2025-07-27T15:10:00+03:00

москва

санкт-петербург

октябрьская железная дорога (ожд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012977814_0:160:2264:1434_1920x0_80_0_0_882819f5488c6d9a834edb8430f8178a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Назначены дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД). "Для обеспечения перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой назначаем дополнительные поезда", - говорится в сообщении. В частности, №783 "Сапсан" Санкт-Петербург - Москва отправлением из Санкт-Петербурга 27 июля в 20.30, №756 "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург отправлением из Москвы 28 июля в 6.50. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время. Отмечается, что при наличии технических возможностей будет увеличена длина регулярных поездов и назначены дополнительные поезда.

https://ria.ru/20250727/aeroport-2031719019.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд)