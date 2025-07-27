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РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково"
РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково" - РИА Новости, 27.07.2025
РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково"
РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:08:00+03:00
2025-07-27T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. РЖД добавили места в "Сапсанах" на 27 и 28 июля на фоне вводимых ранее ограничений в "Пулково", заявила компания."Добавили мест в "Сапсанах" на сегодня и завтра. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург – Москва удвоили количество мест в следующих поездах "Сапсан", - говорится в сообщении.Дополнительные места появились в поездах №783 отправлением 27 июля в 20.50 из Санкт-Петербурга, №756 отправлением 28 июля в 06.50 из Москвы.Ранее между Москвой и Санкт-Петербургом были назначены дополнительные поезда дальнего следования.
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ржд, пулково (аэропорт), санкт-петербург, москва
РЖД, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Москва
РЖД добавили места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково"
РЖД добавили на 27 и 28 мюля места в "Сапсанах" на фоне ограничений в "Пулково"