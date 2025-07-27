https://ria.ru/20250727/samolet-2031694447.html
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 - РИА Новости, 27.07.2025
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:08:00+03:00
2025-07-27T08:08:00+03:00
2025-07-27T08:08:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
тында
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24 в Амурской области, изъяты два двигателя, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - говорится в сообщении. Отмечается, что продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Также правоохранители осматривают изъятые предметы и документы. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html
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происшествия, амурская область, россия, тында, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Амурская область, Россия, Тында, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Следователи завершают работу на месте крушения Ан-24
Следователи изъяли два двигателя на месте крушения Ан-24 в Амурской области