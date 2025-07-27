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Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:58 27.07.2025 (обновлено: 23:12 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031807017.html
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России - РИА Новости, 27.07.2025
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России
Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:58:00+03:00
2025-07-27T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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словакия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 27 июл - РИА Новости. Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят", - заявил Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook * в воскресенье. По его словам, Запад устроила бы политически и экономически ослабленная Россия, однако эту стратегию "не выходит" реализовать. В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250712/fitso-2028751167.html
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в мире, украина, россия, словакия, роберт фицо, борис джонсон, facebook
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Словакия, Роберт Фицо, Борис Джонсон, Facebook
Фицо рассказал, как Запад использовал Украину для ослабления России

Фицо: у Запада не получится использовать Украину для ослабления России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 июл - РИА Новости. Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Запад не был заинтересован в завершении конфликта в апреле 2022 года, когда такая реальная возможность существовала. Запад наивно полагал, что использует Украину как таран для ослабления России. Однако этого не произошло и не произойдет. Понимаю, что огромная территория России и ее минеральные богатства манят", - заявил Фицо в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети Facebook * в воскресенье.
По его словам, Запад устроила бы политически и экономически ослабленная Россия, однако эту стратегию "не выходит" реализовать.
В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира".
Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСловакияРоберт ФицоБорис ДжонсонFacebook
 
 
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