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Жители Петербурга эмоционально встретили Путина на Дворцовой площади - РИА Новости, 27.07.2025
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16:28 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/putin-2031760029.html
Жители Петербурга эмоционально встретили Путина на Дворцовой площади
Жители Петербурга эмоционально встретили Путина на Дворцовой площади - РИА Новости, 27.07.2025
Жители Петербурга эмоционально встретили Путина на Дворцовой площади
Жители Санкт-Петербурга эмоционально встречали президента России Владимира Путина на Дворцовой площади, приветствуя главу государства и скандируя его фамилию. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:28:00+03:00
2025-07-27T16:28:00+03:00
санкт-петербург
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга эмоционально встречали президента России Владимира Путина на Дворцовой площади, приветствуя главу государства и скандируя его фамилию. Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними. Жители и гости города, собравшиеся на Дворцовой площади, скандировали "Путин", "Слава" и "Ура". "Мы вас любим, Владимир Владимирович", - также крикнули из толпы президенту. Глава государства в свою очередь поздравил граждан с Днем ВМФ, который в воскресенье отмечается в России. "С праздником", - ответил Путин приветствующим его жителям и гостям Петербурга.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
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санкт-петербург, владимир путин, россия
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия
Жители Петербурга эмоционально встретили Путина на Дворцовой площади

Жители Петербурга эмоционально встретили Путина, скандируя его фамилию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин общается с жителями в Санкт-Петербурге
Владимир Путин общается с жителями в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин общается с жителями в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля - РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга эмоционально встречали президента России Владимира Путина на Дворцовой площади, приветствуя главу государства и скандируя его фамилию.
Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург вышел из автомобиля и подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними.
Жители и гости города, собравшиеся на Дворцовой площади, скандировали "Путин", "Слава" и "Ура". "Мы вас любим, Владимир Владимирович", - также крикнули из толпы президенту.
Глава государства в свою очередь поздравил граждан с Днем ВМФ, который в воскресенье отмечается в России.
"С праздником", - ответил Путин приветствующим его жителям и гостям Петербурга.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
17:34
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинРоссия
 
 
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