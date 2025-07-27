https://ria.ru/20250727/putin-2031759299.html

Путина наградили медалью "За верность российскому флоту"

Путина наградили медалью "За верность российскому флоту" - РИА Новости, 27.07.2025

Путина наградили медалью "За верность российскому флоту"

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург был награжден медалью Морской коллегии РФ "За верность российскому флоту", сообщила... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T16:24:00+03:00

2025-07-27T16:24:00+03:00

2025-07-27T16:46:00+03:00

владимир путин

санкт-петербург

россия

николай патрушев

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург был награжден медалью Морской коллегии РФ "За верность российскому флоту", сообщила пресс-служба Кремля.Путин в воскресенье, в День Военно-морского флота, работает в Санкт-Петербурге. Медаль и удостоверение к этой награде главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля."Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии Российской Федерации "За верность российскому флоту", - говорится в сообщении пресс-службы.На церемонии награждения Патрушев подчеркнул, что Путин очень активно помогает российскому флоту."Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить Вас", - отметил Патрушев.По его словам, этой медалью не награждался еще никто."За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане наградить медалью "За верность российскому флоту" президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича", - зачитал Патрушев формулировку о награждении."Спасибо большое", - ответил Путин.Патрушев под аплодисменты присутствовавших вручил президенту медаль за номером 1 и удостоверение к награде."Николай Платонович, у меня тоже есть возможность Вас чем-нибудь наградить. Я обязательно это сделаю", - с улыбкой сказал Путин.

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, санкт-петербург, россия, николай патрушев, безопасность