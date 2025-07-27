https://ria.ru/20250727/putin-2031759299.html
Путина наградили медалью "За верность российскому флоту"
Путина наградили медалью "За верность российскому флоту" - РИА Новости, 27.07.2025
Путина наградили медалью "За верность российскому флоту"
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург был награжден медалью Морской коллегии РФ "За верность российскому флоту", сообщила... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:24:00+03:00
2025-07-27T16:24:00+03:00
2025-07-27T16:46:00+03:00
владимир путин
санкт-петербург
россия
николай патрушев
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург был награжден медалью Морской коллегии РФ "За верность российскому флоту", сообщила пресс-служба Кремля.Путин в воскресенье, в День Военно-морского флота, работает в Санкт-Петербурге. Медаль и удостоверение к этой награде главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля."Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии Российской Федерации "За верность российскому флоту", - говорится в сообщении пресс-службы.На церемонии награждения Патрушев подчеркнул, что Путин очень активно помогает российскому флоту."Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить Вас", - отметил Патрушев.По его словам, этой медалью не награждался еще никто."За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане наградить медалью "За верность российскому флоту" президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича", - зачитал Патрушев формулировку о награждении."Спасибо большое", - ответил Путин.Патрушев под аплодисменты присутствовавших вручил президенту медаль за номером 1 и удостоверение к награде."Николай Платонович, у меня тоже есть возможность Вас чем-нибудь наградить. Я обязательно это сделаю", - с улыбкой сказал Путин.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путину вручили медаль "За верность российскому флоту"
Владимир Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
2025-07-27T16:24
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PT1M18S
Обращение Путина к участникам оперативных учений «Июльский шторм»
Владимир Путин обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи
2025-07-27T16:24
true
PT2M29S
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Путин в День Военно-Морского флота прибыл в Главное адмиралтейство
В День Военно-Морского Флота Президент прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм»
2025-07-27T16:24
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владимир путин, санкт-петербург, россия, николай патрушев, безопасность
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Путина наградили медалью "За верность российскому флоту"
Во время рабочей поездки в Петербург Путина наградили медалью Морской коллегии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург был награжден медалью Морской коллегии РФ "За верность российскому флоту", сообщила пресс-служба Кремля.
Путин
в воскресенье, в День Военно-морского флота, работает в Санкт-Петербурге
. Медаль и удостоверение к этой награде главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля.
«
"Владимир Путин награжден медалью Морской коллегии Российской Федерации "За верность российскому флоту", - говорится в сообщении пресс-службы.
На церемонии награждения Патрушев подчеркнул, что Путин очень активно помогает российскому флоту.
"Вы образовали Морскую коллегию. И мне как руководителю Морской коллегии сегодня очень приятно наградить Вас", - отметил Патрушев.
По его словам, этой медалью не награждался еще никто.
"За большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане наградить медалью "За верность российскому флоту" президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича", - зачитал Патрушев формулировку о награждении.
"Спасибо большое", - ответил Путин.
Патрушев под аплодисменты присутствовавших вручил президенту медаль за номером 1 и удостоверение к награде.
"Николай Платонович, у меня тоже есть возможность Вас чем-нибудь наградить. Я обязательно это сделаю", - с улыбкой сказал Путин.