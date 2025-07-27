https://ria.ru/20250727/putin-2031751867.html
В Санкт-Петербурге Путин пообщался с моряками за бокалом шампанского
В Санкт-Петербурге Путин пообщался с моряками за бокалом шампанского - РИА Новости, 27.07.2025
В Санкт-Петербурге Путин пообщался с моряками за бокалом шампанского
Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками оперативных учений "Июльский шторм" пообщался с военными моряками в Санкт-Петербурге в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:37:00+03:00
2025-07-27T15:37:00+03:00
2025-07-27T15:37:00+03:00
владимир путин
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками оперативных учений "Июльский шторм" пообщался с военными моряками в Санкт-Петербурге в неформальной обстановке, за бокалом шампанского. Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. После телемоста президент поздравил находящихся в Санкт-Петербурге военных моряков с Днём ВМФ, подняв вместе с ними бокал шампанского. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля. Вместе с Путиным были глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев. Президент отметил, что Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, и это правильно. "Тем не менее, праздник есть праздник. И вас, и в вашем лице, как в таких случаях говорят, весь личный состав флота поздравляю и желаю вам всего самого доброго", - обратился Путин к военным.
https://ria.ru/20250727/putin-2031751259.html
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Путин сказал тост в честь праздника ВМФ
По окончании телемоста с участниками оперативных учений Президент еще раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.
2025-07-27T15:37
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владимир путин, россия, санкт-петербург, андрей белоусов
Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург, Андрей Белоусов
В Санкт-Петербурге Путин пообщался с моряками за бокалом шампанского
Путин в день ВМФ пообщался в Санкт-Петербурге с моряками за бокалом шампанского
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками оперативных учений "Июльский шторм" пообщался с военными моряками в Санкт-Петербурге в неформальной обстановке, за бокалом шампанского.
Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля.
После телемоста президент поздравил находящихся в Санкт-Петербурге военных моряков с Днём ВМФ, подняв вместе с ними бокал шампанского. Видеокадры распространила пресс-служба Кремля. Вместе с Путиным были глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.
Президент отметил, что Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, и это правильно.
"Тем не менее, праздник есть праздник. И вас, и в вашем лице, как в таких случаях говорят, весь личный состав флота поздравляю и желаю вам всего самого доброго", - обратился Путин к военным.