https://ria.ru/20250727/putin-2031751259.html

Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"

Путин посетил Центр единоборств "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025

Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"

Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:35:00+03:00

2025-07-27T15:35:00+03:00

2025-07-27T16:11:00+03:00

санкт-петербург

владимир путин

санкт-петербургский морской технический университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"), передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала – для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом. В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза. Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.

https://rsport.ria.ru/20240909/orden-1971590447.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский морской технический университет