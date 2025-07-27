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Путин посетил Центр единоборств "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025
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15:35 27.07.2025 (обновлено: 16:11 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031751259.html
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"
Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:35:00+03:00
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санкт-петербург
владимир путин
санкт-петербургский морской технический университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"), передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала – для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом. В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза. Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.
https://rsport.ria.ru/20240909/orden-1971590447.html
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санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский морской технический университет
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"

Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского морского техуниверситета

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посещает центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посещает центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посещает центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала – для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом.
В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза.
Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.
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