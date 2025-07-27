https://ria.ru/20250727/putin-2031751259.html
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"
Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:35:00+03:00
2025-07-27T15:35:00+03:00
2025-07-27T16:11:00+03:00
санкт-петербург
владимир путин
санкт-петербургский морской технический университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031757266_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_e09ab2304e1ee7afdf8c5558f103b462.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"), передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала – для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом. В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза. Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.
https://rsport.ria.ru/20240909/orden-1971590447.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031757266_227:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_7885354cc5cc463bef0aa3d338b170af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский морской технический университет
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин посетил Центр единоборств "Корабелки"
Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского морского техуниверситета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил центр единоборств Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург
в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Центр единоборств был введен в эксплуатацию 25 апреля 2025 года. В здании расположены три спортивных зала – для занятий самбо и дзюдо, для общей физической подготовки и для занятий боксом.
В здании Центра с нового учебного года будет располагаться кафедра физического воспитания вуза.
Центр также приспособлен для организации и проведения различных спортивных и праздничных мероприятий.