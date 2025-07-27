https://ria.ru/20250727/putin-2031749030.html
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин
День Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России с учетом большой роли, которую играют Вооруженные силы в жизни страны, заявил президент РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:20:00+03:00
2025-07-27T15:20:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. День Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России с учетом большой роли, которую играют Вооруженные силы в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. "Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности", - сказал Путин по окончании телемоста с участниками учений.
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безопасность, санкт-петербург, владимир путин, россия
Безопасность, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин
Путин: день Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России