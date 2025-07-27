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День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
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15:20 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/putin-2031749030.html
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин
День Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России с учетом большой роли, которую играют Вооруженные силы в жизни страны, заявил президент РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:20:00+03:00
2025-07-27T15:20:00+03:00
безопасность
санкт-петербург
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. День Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России с учетом большой роли, которую играют Вооруженные силы в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи. "Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности", - сказал Путин по окончании телемоста с участниками учений.
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безопасность, санкт-петербург, владимир путин, россия
Безопасность, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия
День ВМФ важен не только для флота, но и для всей России, заявил Путин

Путин: день Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМоряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале
Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Моряки на праздновании Дня Военно-Морского Флота на Северном речном вокзале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. День Военно-Морского флота важен не только для ВМФ, но и для всей России с учетом большой роли, которую играют Вооруженные силы в жизни страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи.
"Праздник красивый, очень нужный, важный для страны. Не только для флота, а для страны в целом, имея в виду ту роль и значение, которое имеют и играют вооруженные силы в целом и военно-морская составляющая в частности", - сказал Путин по окончании телемоста с участниками учений.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на патрульном катере Раптор в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"
13:57
 
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