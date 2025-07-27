Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 27.07.2025 (обновлено: 16:03 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031744847.html
Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки"
Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки"
Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:58:00+03:00
2025-07-27T16:03:00+03:00
безопасность
россия
санкт-петербург
владимир путин
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031754481_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_1b397991d0c53048e6bddbc12ee4cd7c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"). Глава государства в рамках рабочей поездки в Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Научно-производственный корпус (НПК) функционирует в крупнейшего структурного научно-технологического подразделения вуза - Института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ). Как отмечается в справочных материалах, силами аспирантов и молодых сотрудников НПК в период 2022-2023 годы было осуществлено полное импортозамещение всех критических компонентов установок прямого лазерного выращивания. Клиентами НПК являются "Росатом", "Роскосмос", "ОДК", предприятия газотурбинного машиностроения, транспортного машиностроения и другие. На площадке НПК реализован полный цикл проектирования, изготовления, настройки и испытаний технологического оборудования для крупногабаритного аддитивного производства, разработки технологий и изготовления изделий на этом оборудовании, сборки крупногабаритных конструкций с использованием этих изделий.Главу государства сопровождали его помощники Алексей Дюмин, Николай Патрушев, Андрей Фурсенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр образования Валерий Фальков.
https://ria.ru/20250727/putin-2031744411.html
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031754481_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_37198f322a6d7d1f0d2d7ac1a85dcfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос
Безопасность, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Роскосмос
Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки"

Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского ГМТУ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осматривает выставку техники во время посещения научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осматривает выставку техники во время посещения научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осматривает выставку техники во время посещения научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка").
Глава государства в рамках рабочей поездки в Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В СПбГМТУ Путину подарили титановую модель ракеты "Ангара"
14:55
Научно-производственный корпус (НПК) функционирует в крупнейшего структурного научно-технологического подразделения вуза - Института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ). Как отмечается в справочных материалах, силами аспирантов и молодых сотрудников НПК в период 2022-2023 годы было осуществлено полное импортозамещение всех критических компонентов установок прямого лазерного выращивания.
Клиентами НПК являются "Росатом", "Роскосмос", "ОДК", предприятия газотурбинного машиностроения, транспортного машиностроения и другие.
На площадке НПК реализован полный цикл проектирования, изготовления, настройки и испытаний технологического оборудования для крупногабаритного аддитивного производства, разработки технологий и изготовления изделий на этом оборудовании, сборки крупногабаритных конструкций с использованием этих изделий.
Главу государства сопровождали его помощники Алексей Дюмин, Николай Патрушев, Андрей Фурсенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр образования Валерий Фальков.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин в День ВМФ провел смотр учений и пообщался с жителями Петербурга
17:34
 
БезопасностьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинСанкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала