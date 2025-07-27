https://ria.ru/20250727/putin-2031744847.html

Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки"

Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025

Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки"

Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:58:00+03:00

2025-07-27T14:58:00+03:00

2025-07-27T16:03:00+03:00

безопасность

россия

санкт-петербург

владимир путин

санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

роскосмос

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"). Глава государства в рамках рабочей поездки в Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Научно-производственный корпус (НПК) функционирует в крупнейшего структурного научно-технологического подразделения вуза - Института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ). Как отмечается в справочных материалах, силами аспирантов и молодых сотрудников НПК в период 2022-2023 годы было осуществлено полное импортозамещение всех критических компонентов установок прямого лазерного выращивания. Клиентами НПК являются "Росатом", "Роскосмос", "ОДК", предприятия газотурбинного машиностроения, транспортного машиностроения и другие. На площадке НПК реализован полный цикл проектирования, изготовления, настройки и испытаний технологического оборудования для крупногабаритного аддитивного производства, разработки технологий и изготовления изделий на этом оборудовании, сборки крупногабаритных конструкций с использованием этих изделий.Главу государства сопровождали его помощники Алексей Дюмин, Николай Патрушев, Андрей Фурсенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр образования Валерий Фальков.

https://ria.ru/20250727/putin-2031744411.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", роскосмос