Путин посетил научно-производственный корпус "Корабелки"
Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского ГМТУ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осматривает выставку техники во время посещения научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин осматривает выставку техники во время посещения научно-производственного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 27 июля 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка").
Глава государства в рамках рабочей поездки в Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Научно-производственный корпус (НПК) функционирует в крупнейшего структурного научно-технологического подразделения вуза - Института лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ). Как отмечается в справочных материалах, силами аспирантов и молодых сотрудников НПК в период 2022-2023 годы было осуществлено полное импортозамещение всех критических компонентов установок прямого лазерного выращивания.
На площадке НПК реализован полный цикл проектирования, изготовления, настройки и испытаний технологического оборудования для крупногабаритного аддитивного производства, разработки технологий и изготовления изделий на этом оборудовании, сборки крупногабаритных конструкций с использованием этих изделий.
Главу государства сопровождали его помощники Алексей Дюмин, Николай Патрушев, Андрей Фурсенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр образования Валерий Фальков.