https://ria.ru/20250727/putin-2031744569.html
Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города
Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города - РИА Новости, 27.07.2025
Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:56:00+03:00
2025-07-27T14:56:00+03:00
2025-07-27T15:46:00+03:00
санкт-петербург
владимир путин
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031746497_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b3445ce251a56be750eb0a43aa9d4a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними.Общение состоялось на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане приветствовали президента громкими возгласами и криками "Ура".Глава государства также поговорил с мужчиной, который рассказал, что сам служил на флоте. Путин пожал ему руку и обнял.Президент обратил внимание на флаг ВМФ СССР, который держал мужчина, представившийся Павлом Морозовым."Я флаг увидел просто", - сказал Путин."Советский. Я три года служил... Северный флот... Всё, теперь могу умереть спокойно", - эмоционально высказался петербуржец."Ну ладно, ладно, не надо, надо жить и бороться", - улыбнулся президент и поздравил Морозова с праздником."Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит всё", - сказал ему мужчина."При вашей поддержке. Это очень важно - поддержка народа", - сказал на это Путин.Президент также выполнил просьбу мальчика и сфотографировался с ним."Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?" - обратился к главе государства юный житель Северной столицы."Мы так и делаем. Давай", - согласился президент.
https://ria.ru/20250727/putin-2031744847.html
https://ria.ru/20250727/putin-2031734656.html
санкт-петербург
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031746497_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_641117b0adcb217b758e913e4e9c55d8.jpg
Общение Путина с жителями Петербурга
Общение Путина с жителями Петербурга
2025-07-27T14:56
true
PT1M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, владимир путин, россия, ссср
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Россия, СССР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними.
Общение состоялось на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
. Горожане приветствовали президента громкими возгласами и криками "Ура".
Глава государства также поговорил с мужчиной, который рассказал, что сам служил на флоте. Путин
пожал ему руку и обнял.
Президент обратил внимание на флаг ВМФ СССР
, который держал мужчина, представившийся Павлом Морозовым
.
"Я флаг увидел просто", - сказал Путин.
"Советский. Я три года служил... Северный флот... Всё, теперь могу умереть спокойно", - эмоционально высказался петербуржец.
"Ну ладно, ладно, не надо, надо жить и бороться", - улыбнулся президент и поздравил Морозова с праздником.
"Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит всё", - сказал ему мужчина.
"При вашей поддержке. Это очень важно - поддержка народа", - сказал на это Путин.
Президент также выполнил просьбу мальчика и сфотографировался с ним.
"Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?" - обратился к главе государства юный житель Северной столицы.
"Мы так и делаем. Давай", - согласился президент.