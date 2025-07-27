https://ria.ru/20250727/putin-2031744569.html

Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города

Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города - РИА Новости, 27.07.2025

Путин в Санкт-Петербурге вышел пообщаться с жителями города

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:56:00+03:00

2025-07-27T14:56:00+03:00

2025-07-27T15:46:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург подошел к жителям и гостям города, чтобы пообщаться с ними.Общение состоялось на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Горожане приветствовали президента громкими возгласами и криками "Ура".Глава государства также поговорил с мужчиной, который рассказал, что сам служил на флоте. Путин пожал ему руку и обнял.Президент обратил внимание на флаг ВМФ СССР, который держал мужчина, представившийся Павлом Морозовым."Я флаг увидел просто", - сказал Путин."Советский. Я три года служил... Северный флот... Всё, теперь могу умереть спокойно", - эмоционально высказался петербуржец."Ну ладно, ладно, не надо, надо жить и бороться", - улыбнулся президент и поздравил Морозова с праздником."Владимир Владимирович, берегите, пожалуйста, себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом. Наш народ выстоит всё", - сказал ему мужчина."При вашей поддержке. Это очень важно - поддержка народа", - сказал на это Путин.Президент также выполнил просьбу мальчика и сфотографировался с ним."Я знаю, наглая просьба, но можно сфоткаться?" - обратился к главе государства юный житель Северной столицы."Мы так и делаем. Давай", - согласился президент.

https://ria.ru/20250727/putin-2031744847.html

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Общение Путина с жителями Петербурга Общение Путина с жителями Петербурга 2025-07-27T14:56 true PT1M42S

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санкт-петербург, владимир путин, россия, ссср