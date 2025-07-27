https://ria.ru/20250727/putin-2031743677.html

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро "Корабелки"

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро "Корабелки" - РИА Новости, 27.07.2025

Путин посетил Молодежное конструкторское бюро "Корабелки"

Президент России Владимир Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:52:00+03:00

2025-07-27T14:52:00+03:00

2025-07-27T16:06:00+03:00

санкт-петербург

владимир путин

россия

общество

санкт-петербургский морской технический университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как "Корабелка"), передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения (МКБ) было создано в "Корабелке" в 2024 году в кооперации с промышленным партнером ООО "Эмпериум" (АФК "Система"), являющимся индустриальным партнером университета по проекту "Передовые инженерные школы". Конструкторское бюро является структурным подразделением университета. Молодые сотрудники и студенты университета 3, 4 и 5 курсов в кооперации с сотрудниками верфи "Эмпериум" занимаются разработками проектов электрических судов, которые при эксплуатации не используют сгораемого топлива. Отличительной особенностью конструкторского бюро является создание полностью цифровой модели судна на российском программном обеспечении без бумажной документации. Конструкторское бюро снабжено принтерами трехмерной печати (двумя крупномасштабными и двумя со средним рабочем полем), позволяющими не только создавать модели корпусов проектируемых судов, но и макеты технических и дизайнерских решений функциональных элементов, устройств и механизмов.Президент перед началом осмотра коротко побеседовал на ногах со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым.Далее Путину рассказали о работе конструкторского бюро, в том числе о совместной работе с компанией-партнером "Эмпериум". Кроме того, президенту показали стенд автономного судовождения, где был представлен пульт дистанционного управлениями судами.Главу государства сопровождали министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, а также председатель совета директоров ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков.По итогам осмотра Евтушенков подарил Путину книгу Владимира Шигина "Николай Кузнецов. Строптивый ставленник Сталина".

https://ria.ru/20250727/putin-2031739365.html

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Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 2025-07-27T14:52 true PT2M01S

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Наталья Макарова

санкт-петербург, владимир путин, россия, общество, санкт-петербургский морской технический университет