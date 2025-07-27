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Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025
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14:25 27.07.2025 (обновлено: 16:38 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031739365.html
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет
Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:25:00+03:00
2025-07-27T16:38:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
санкт-петербургский морской технический университет
день военно-морского флота рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, с рабочей поездкой находится Санкт-Петербурге. В рамках посещения Петербургского морского технического университета президент ознакомится с работой Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, или "Корабелка", - один из ведущих технических университетов России и уникальная инженерная школа. В составе Морского технического университета семь факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, 53 научно-образовательных и 16 базовых кафедр. Это единственный в России вуз, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов. "Корабелка" также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства. В вузе обучаются 7 тысяч студентов.
https://ria.ru/20250727/putin-2031734656.html
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Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
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россия, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский морской технический университет, день военно-морского флота рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Санкт-Петербургский морской технический университет, День Военно-морского флота РФ
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет

Путин в День ВМФ посетил Санкт-Петербургский морской технический университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, с рабочей поездкой находится Санкт-Петербурге.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на патрульном катере Раптор в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"
13:57
В рамках посещения Петербургского морского технического университета президент ознакомится с работой Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств.
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, или "Корабелка", - один из ведущих технических университетов России и уникальная инженерная школа. В составе Морского технического университета семь факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, 53 научно-образовательных и 16 базовых кафедр.
Это единственный в России вуз, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов.
"Корабелка" также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства. В вузе обучаются 7 тысяч студентов.
Путин в День Военно-Морского флота прибыл в Главное адмиралтейство - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Путин поздравил личный состав с Днем ВМФ в Главном Адмиралтействе
13:24
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинСанкт-Петербургский морской технический университетДень Военно-морского флота РФ
 
 
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