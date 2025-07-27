https://ria.ru/20250727/putin-2031739365.html
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет
Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T14:25:00+03:00
2025-07-27T14:25:00+03:00
2025-07-27T16:38:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
санкт-петербургский морской технический университет
день военно-морского флота рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, с рабочей поездкой находится Санкт-Петербурге. В рамках посещения Петербургского морского технического университета президент ознакомится с работой Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, или "Корабелка", - один из ведущих технических университетов России и уникальная инженерная школа. В составе Морского технического университета семь факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, 53 научно-образовательных и 16 базовых кафедр. Это единственный в России вуз, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов. "Корабелка" также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства. В вузе обучаются 7 тысяч студентов.
https://ria.ru/20250727/putin-2031734656.html
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Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
2025-07-27T14:25
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PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский морской технический университет, день военно-морского флота рф
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Санкт-Петербургский морской технический университет, День Военно-морского флота РФ
Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин в День ВМФ посетил Санкт-Петербургский морской технический университет