https://ria.ru/20250727/putin-2031739365.html

Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет

Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025

Путин прибыл в Санкт-Петербургский морской технический университет

Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T14:25:00+03:00

2025-07-27T14:25:00+03:00

2025-07-27T16:38:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

санкт-петербургский морской технический университет

день военно-морского флота рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в воскресенье, в День Военно-Морского флота, с рабочей поездкой находится Санкт-Петербурге. В рамках посещения Петербургского морского технического университета президент ознакомится с работой Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, посетит научно-производственный корпус, а также осмотрит Центр единоборств. Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, или "Корабелка", - один из ведущих технических университетов России и уникальная инженерная школа. В составе Морского технического университета семь факультетов, передовая инженерная школа "Судостроение Индустрии 4.0", военный учебный центр, колледж, инженерные классы, 53 научно-образовательных и 16 базовых кафедр. Это единственный в России вуз, где осуществляется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов. "Корабелка" также готовит специалистов в области экологической безопасности промышленных зон и акваторий, организации и экономики судостроительного производства. В вузе обучаются 7 тысяч студентов.

https://ria.ru/20250727/putin-2031734656.html

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Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Визит Путина в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 2025-07-27T14:25 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский морской технический университет, день военно-морского флота рф