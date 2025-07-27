https://ria.ru/20250727/putin-2031734656.html

Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"

Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор" - РИА Новости, 27.07.2025

Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере "Раптор" с бортовым номером 001. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:57:00+03:00

2025-07-27T13:57:00+03:00

2025-07-27T14:28:00+03:00

россия

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере "Раптор" с бортовым номером 001."Перед началом проверки оперативного учения "Июльский шторм". Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства", - сообщается в подписи к фотографии, опубликованной на сайте Кремля.В День Военно-Морского Флота Путин работает в Петербурге. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент РФ поздравил личный состав ВМФ с праздником. Также глава государства по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм".Как сообщили в Минобороны РФ, в оперативном учении в День ВМФ приняли участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В ходе учения проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

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россия, санкт-петербург, владимир путин, каспийская флотилия