Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор" - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 27.07.2025 (обновлено: 14:28 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031734656.html
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор" - РИА Новости, 27.07.2025
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере "Раптор" с бортовым номером 001. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:57:00+03:00
2025-07-27T14:28:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
каспийская флотилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031734826_0:318:3075:2047_1920x0_80_0_0_f7c74bfb8a2340bfc37456c12ff248b6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере "Раптор" с бортовым номером 001."Перед началом проверки оперативного учения "Июльский шторм". Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства", - сообщается в подписи к фотографии, опубликованной на сайте Кремля.В День Военно-Морского Флота Путин работает в Петербурге. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент РФ поздравил личный состав ВМФ с праздником. Также глава государства по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм".Как сообщили в Минобороны РФ, в оперативном учении в День ВМФ приняли участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В ходе учения проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20250727/putin-2031730110.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031734826_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f1f083015ce71ae7f1c230f5d3940d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, владимир путин, каспийская флотилия
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Каспийская флотилия
Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на катере "Раптор"

Путин прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере "Раптор"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 27 июля 2025
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на патрульном катере Раптор в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота. 27 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург прибыл к зданию Главного Адмиралтейства на патрульном катере "Раптор" с бортовым номером 001.
"Перед началом проверки оперативного учения "Июльский шторм". Прибытие к зданию Главного Адмиралтейства", - сообщается в подписи к фотографии, опубликованной на сайте Кремля.
В День Военно-Морского Флота Путин работает в Петербурге. Во время визита в Главное Адмиралтейство президент РФ поздравил личный состав ВМФ с праздником. Также глава государства по видеосвязи ознакомился с проведением оперативного учения "Июльский шторм".
Как сообщили в Минобороны РФ, в оперативном учении в День ВМФ приняли участие силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В ходе учения проверялась готовность ВМФ к выполнению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Францию шокировал атомный "монстр", которого показали Путину
13:21
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинКаспийская флотилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала