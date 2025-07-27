Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником.
Основные заявления президента — в материале РИА Новости.
- Учения ВМФ направлены на проверку боеготовности флота:
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"Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции".
- Во время маневров оперативный состав всех уровней отрабатывает практические навыки по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.
- Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов морской авиации и береговых ракетных комплексов.
- Россия продолжит оснащать флот самыми современными вооружениями, а также повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей.
- В ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии, две из них — уже в этом году. Это качественно повысит ударную мощь и боевые возможности.
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"Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент России Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
В воскресенье глава государства приехал на территорию Главного адмиралтейства в Петербурге. Во время смотра учений он заслушает доклады и пообщается с военачальниками, а затем посетит Морской технический университет.
С 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проходили крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм". В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
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