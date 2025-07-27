Рейтинг@Mail.ru
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 27.07.2025 (обновлено: 14:06 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота - РИА Новости, 27.07.2025
Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота
Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:21:00+03:00
2025-07-27T14:06:00+03:00
владимир путин
санкт-петербург
безопасность
россия
дмитрий песков
северный ледовитый океан
каспийское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031728519_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4be17a861ae4884ce4d73234458c9002.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником.Основные заявления президента — в материале РИА Новости.&quot;Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции&quot;.&quot;Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту&quot;.В воскресенье глава государства приехал на территорию Главного адмиралтейства в Петербурге. Во время смотра учений он заслушает доклады и пообщается с военачальниками, а затем посетит Морской технический университет.С 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проходили крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм". В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html
санкт-петербург
россия
северный ледовитый океан
каспийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обращение Путина к участникам оперативных учений «Июльский шторм»
Владимир Путин обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи
2025-07-27T12:21
true
PT2M29S
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
2025-07-27T12:21
true
PT0M50S
Путин в День Военно-Морского флота прибыл в Главное адмиралтейство
В День Военно-Морского Флота Президент прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм»
2025-07-27T12:21
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031728519_210:0:1650:1080_1920x0_80_0_0_975e5747fed266d38809b6cb4fe24a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, санкт-петербург, безопасность, россия, дмитрий песков, северный ледовитый океан, каспийское море
Владимир Путин, Санкт-Петербург, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Северный Ледовитый океан, Каспийское море

Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником.
Основные заявления президента — в материале РИА Новости.
  • Учения ВМФ направлены на проверку боеготовности флота:
«

"Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • Во время маневров оперативный состав всех уровней отрабатывает практические навыки по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.
  • Проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов морской авиации и береговых ракетных комплексов.
  • Россия продолжит оснащать флот самыми современными вооружениями, а также повышать уровень боевой подготовки экипажей подводных и надводных кораблей, береговых и авиационных частей.
  • В ближайшее время пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии, две из них — уже в этом году. Это качественно повысит ударную мощь и боевые возможности.
«

"Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ Владимир Путин на патрульном катере Раптор в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на патрульном катере "Раптор" в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
В воскресенье глава государства приехал на территорию Главного адмиралтейства в Петербурге. Во время смотра учений он заслушает доклады и пообщается с военачальниками, а затем посетит Морской технический университет.
С 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проходили крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм". В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
День ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника
25 июля, 12:20
 
Владимир ПутинСанкт-ПетербургБезопасностьРоссияДмитрий ПесковСеверный Ледовитый океанКаспийское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала