https://ria.ru/20250727/putin-2031720765.html

Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота

Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота - РИА Новости, 27.07.2025

Путин в День ВМФ ознакомился с ходом учений Военно-морского флота

Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:21:00+03:00

2025-07-27T12:21:00+03:00

2025-07-27T14:06:00+03:00

владимир путин

санкт-петербург

безопасность

россия

дмитрий песков

северный ледовитый океан

каспийское море

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота России и поздравил личный состав ВМФ с профессиональным праздником.Основные заявления президента — в материале РИА Новости."Основная цель — детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции"."Наша ключевая задача — гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы родины. Огромная роль в этом принадлежит, отводится Военно-морскому флоту".В воскресенье глава государства приехал на территорию Главного адмиралтейства в Петербурге. Во время смотра учений он заслушает доклады и пообщается с военачальниками, а затем посетит Морской технический университет.С 23 июля в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проходили крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм". В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

санкт-петербург

россия

северный ледовитый океан

каспийское море

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Обращение Путина к участникам оперативных учений «Июльский шторм» Владимир Путин обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм» по видеосвязи 2025-07-27T12:21 true PT2M29S

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Влада Икрамова

владимир путин, санкт-петербург, безопасность, россия, дмитрий песков, северный ледовитый океан, каспийское море