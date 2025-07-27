https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031712958.html
В "Пулково" частично сняли ограничения
В "Пулково" частично сняли ограничения - РИА Новости, 27.07.2025
В "Пулково" частично сняли ограничения
Аэропорт "Пулково" открыт для вылета воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:11:00+03:00
2025-07-27T11:11:00+03:00
2025-07-27T11:39:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" открыт для вылета воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов. Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Он отметил, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, в этой связи в аэропорту "Храброво" есть корректировки в расписании рейсов.
https://ria.ru/20250727/aeroport-2031708211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В "Пулково" частично сняли ограничения
"Пулково" открыли для вылета воздушных судов