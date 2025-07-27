https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031712958.html

В "Пулково" частично сняли ограничения

В "Пулково" частично сняли ограничения - РИА Новости, 27.07.2025

В "Пулково" частично сняли ограничения

Аэропорт "Пулково" открыт для вылета воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:11:00+03:00

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пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" открыт для вылета воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов. Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Он отметил, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда, в этой связи в аэропорту "Храброво" есть корректировки в расписании рейсов.

https://ria.ru/20250727/aeroport-2031708211.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность