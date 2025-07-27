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Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 27.07.2025
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21:55 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/prezident-2031801913.html
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 - РИА Новости, 27.07.2025
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:55:00+03:00
2025-07-27T21:55:00+03:00
в мире
тында
алжир (провинция)
амурская область
абдельмаджид теббун
владимир путин
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, произошедшим в четверг, заявила канцелярия алжирского лидера. Согласно заявлению канцелярии, Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями. "Я с глубокой печалью воспринял новость о крушении российского самолета в городе Тында… От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования", - говорится в письме алжирского президента, которое в воскресенье опубликовала его канцелярия. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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тында
алжир (провинция)
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в мире, тында, алжир (провинция), амурская область, абдельмаджид теббун, владимир путин, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
В мире, Тында, Алжир (провинция), Амурская область, Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Президент Алжира выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

Президент Алжира Теббун выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, произошедшим в четверг, заявила канцелярия алжирского лидера.
Согласно заявлению канцелярии, Теббун направил Путину письмо с соболезнованиями.
"Я с глубокой печалью воспринял новость о крушении российского самолета в городе Тында… От имени народа и правительства Алжира и от себя лично выражаю вам, дружественному российскому народу и через вас семьям погибших искренние соболезнования", - говорится в письме алжирского президента, которое в воскресенье опубликовала его канцелярия.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружены в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек. СК РФ сообщил, что выжить в катастрофе никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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В миреТындаАлжир (провинция)Амурская областьАбдельмаджид ТеббунВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
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