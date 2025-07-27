https://ria.ru/20250727/pravitelstvo-2031768715.html

Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ

Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.07.2025

Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ

Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:06:00+03:00

2025-07-27T17:06:00+03:00

2025-07-27T17:06:00+03:00

в мире

турция

анкара (провинция)

мерсин (провинция)

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, сообщает газета Sabah. "На заседании кабмина планируется оценить обстановку с лесными пожарами, вспыхнувшими во многих уголках страны на этой неделе, будут освещены усилия по их тушению", - пишет издание. Также ожидается обсуждение гуманитарной катастрофы в секторе Газа и формирования комиссии в турецком парламенте, которая будет обсуждать процесс расформирования и разоружения Рабочей партии Курдистана (признана террористической в Турции). Президент Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более трех тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html

https://ria.ru/20250727/pozhar-2031726000.html

турция

анкара (провинция)

мерсин (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), мерсин (провинция), реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана