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Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
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17:06 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/pravitelstvo-2031768715.html
Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ
Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ
Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:06:00+03:00
2025-07-27T17:06:00+03:00
в мире
турция
анкара (провинция)
мерсин (провинция)
реджеп тайип эрдоган
рабочая партия курдистана
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, сообщает газета Sabah. "На заседании кабмина планируется оценить обстановку с лесными пожарами, вспыхнувшими во многих уголках страны на этой неделе, будут освещены усилия по их тушению", - пишет издание. Также ожидается обсуждение гуманитарной катастрофы в секторе Газа и формирования комиссии в турецком парламенте, которая будет обсуждать процесс расформирования и разоружения Рабочей партии Курдистана (признана террористической в Турции). Президент Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более трех тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб. В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек. Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
https://ria.ru/20250727/pozhar-2031698499.html
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анкара (провинция)
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в мире, турция, анкара (провинция), мерсин (провинция), реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана
В мире, Турция, Анкара (провинция), Мерсин (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Рабочая партия Курдистана
Правительство Турции обсудит ситуацию с лесными пожарами, сообщают СМИ

Sabah: на заседании правительства Турции обсудят борьбу с лесными пожарами

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Охватившие ряд провинций Турции лесные пожары станут одной из главных тем заседания кабинета министров под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, сообщает газета Sabah.
"На заседании кабмина планируется оценить обстановку с лесными пожарами, вспыхнувшими во многих уголках страны на этой неделе, будут освещены усилия по их тушению", - пишет издание.
Лесной пожар в Бурсе, Турция. 27 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
В Турции из-за лесного пожара эвакуировали более двух тысяч человек
08:56
Также ожидается обсуждение гуманитарной катастрофы в секторе Газа и формирования комиссии в турецком парламенте, которая будет обсуждать процесс расформирования и разоружения Рабочей партии Курдистана (признана террористической в Турции).
Президент Эрдоган сообщил в воскресенье, что с начала лета в Турции потушены более трех тысяч лесных пожаров, у Анкары на данный момент 27 самолетов и 105 вертолетов для тушения огня. Оппозиция Турции при этом обвиняет власти в якобы нехватке пожарных самолетов и сотрудников пожарных служб.
В субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары, в воскресенье в провинции Бурса эвакуированы почти две тысячи человек.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам, в Силопи на востоке страны был установлен новый рекорд за всю историю наблюдений - 50,5 градуса. По прогнозу Генерального управления метеорологии (MGM), до 2 августа в Турции будет держаться аномальная жара, превышающая на 7-12 градусов средние показатели сезона.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" помогла в тушении пожара в Турции
12:52
 
В миреТурцияАнкара (провинция)Мерсин (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганРабочая партия Курдистана
 
 
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