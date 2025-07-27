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В квартире в Петербурге нашли тела трех человек - РИА Новости, 27.07.2025
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09:40 27.07.2025 (обновлено: 17:10 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/peterburg-2031702922.html
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек - РИА Новости, 27.07.2025
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:40:00+03:00
2025-07-27T17:10:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале. "Двадцать шестого июля &lt;...&gt; в одной из квартир по улице Штурманской &lt;...&gt; обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования", — заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия. Обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек

В Петербурге в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого

© Фото : Питерский Следком/TelegramРабота СК России на месте обнаружения тел трех человек в квартире в Санкт-Петербурге
Работа СК России на месте обнаружения тел трех человек в квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Питерский Следком/Telegram
Работа СК России на месте обнаружения тел трех человек в квартире в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале.
«
"Двадцать шестого июля <...> в одной из квартир по улице Штурманской <...> обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования", — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия. Обстоятельства выясняются.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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