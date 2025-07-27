https://ria.ru/20250727/peterburg-2031702922.html

В квартире в Петербурге нашли тела трех человек

В квартире в Петербурге нашли тела трех человек - РИА Новости, 27.07.2025

В квартире в Петербурге нашли тела трех человек

В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:40:00+03:00

2025-07-27T09:40:00+03:00

2025-07-27T17:10:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале. "Двадцать шестого июля <...> в одной из квартир по улице Штурманской <...> обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования", — заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия. Обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)