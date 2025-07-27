https://ria.ru/20250727/peterburg-2031702922.html
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек - РИА Новости, 27.07.2025
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:40:00+03:00
2025-07-27T09:40:00+03:00
2025-07-27T17:10:00+03:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. В Московском районе Санкт-Петербурга в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого, сообщила пресс-служба городского главка СК в Telegram-канале. "Двадцать шестого июля <...> в одной из квартир по улице Штурманской <...> обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования", — заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи провели осмотр места происшествия. Обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В квартире в Петербурге нашли тела трех человек
В Петербурге в квартире нашли тела супружеской пары и их знакомого