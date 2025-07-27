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США и ЕС провели переговоры по пошлинам, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
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01:15 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/peregovory-2031680071.html
США и ЕС провели переговоры по пошлинам, сообщают СМИ
США и ЕС провели переговоры по пошлинам, сообщают СМИ - РИА Новости, 27.07.2025
США и ЕС провели переговоры по пошлинам, сообщают СМИ
Глава минторга США Говард Латник и представители Евросоюза в субботу провели переговоры по вопросу пошлин в преддверии ожидаемой встречи американского... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T01:15:00+03:00
2025-07-27T01:15:00+03:00
в мире
сша
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великобритания
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
кир стармер
евросоюз
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава минторга США Говард Латник и представители Евросоюза в субботу провели переговоры по вопросу пошлин в преддверии ожидаемой встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. По словам собеседников издания, переговоры местами носили "ожесточенный" характер. В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. Фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
https://ria.ru/20250724/kontrmery-2031210399.html
https://ria.ru/20250724/evrosojuz-2031149421.html
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в мире, сша, шотландия, великобритания, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Шотландия, Великобритания, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Евросоюз, Еврокомиссия
США и ЕС провели переговоры по пошлинам, сообщают СМИ

FT: США и ЕС провели переговоры перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

© AP Photo / Michael SohnФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Глава минторга США Говард Латник и представители Евросоюза в субботу провели переговоры по вопросу пошлин в преддверии ожидаемой встречи американского президента Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Переговоры между министром торговли США Говардом Латником и высокопоставленными официальными лицами из ЕС продолжались в субботу допоздна, так как они спорили из-за финальных деталей уровня пошлин, которые будут применяться к стали, автомобильной и фармацевтической продукции ЕС", - говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
ЕС может ввести контрмеры против США без долгих согласований, пишет FT
24 июля, 17:21
По словам собеседников издания, переговоры местами носили "ожесточенный" характер.
В пятницу Трамп прибыл с частным пятидневным визитом в Шотландию. Это первый его визит в Великобританию после инаугурации. Американский президент намерен посетить два своих гольф-клуба и открыть третий. В ходе визита также ожидается неформальная встреча с британским премьером Киром Стармером. Фон дер Ляйен заявила, что планирует обсудить торговые отношения между ЕС и США в ходе встречи с Трампом в воскресенье.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
Трамп 12 июля сказал, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечается, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
ЕС и США приблизились к соглашению по пошлинам, сообщили в Еврокомиссии
24 июля, 14:15
 
В миреСШАШотландияВеликобританияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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