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Психологи МЧС помогают родственникам погибших пассажиров Ан-24 - РИА Новости, 27.07.2025
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16:40 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/passazhir-2031762288.html
Психологи МЧС помогают родственникам погибших пассажиров Ан-24
Психологи МЧС помогают родственникам погибших пассажиров Ан-24 - РИА Новости, 27.07.2025
Психологи МЧС помогают родственникам погибших пассажиров Ан-24
Психологи МЧС России в Хабаровском крае помогают родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России По Хабаровскому... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:40:00+03:00
2025-07-27T16:40:00+03:00
происшествия
россия
тында
хабаровский край
дмитрий демешин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Психологи МЧС России в Хабаровском крае помогают родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России По Хабаровскому краю. "В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю психологи при необходимости оказывают информационную и психологическую поддержку родственникам и близким пассажиров. В самолёте Ан-24 в момент крушения находились 13 жителей региона", - заявили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, также организовано сопровождение родных, прибывающих в Хабаровск для дальнейшего следования в город Тында. "На протяжении всего полёта из краевого центра в Амурскую область с ними будут находиться психологи регионального управления МЧС России", - добавляется в сообщении. Ранее глава Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о том, что родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье из пяти регионов РФ планируют вылететь в Тынду, им помогут с проживанием. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html
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происшествия, россия, тында, хабаровский край, дмитрий демешин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Происшествия, Россия, Тында, Хабаровский край, Дмитрий Демешин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Психологи МЧС помогают родственникам погибших пассажиров Ан-24

Психологи МЧС помогают семьям погибших при крушении Ан-24 в Хабаровском крае

© РИА Новости / Эдуард Глок | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Эдуард Глок
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Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24. Архивное фото
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Психологи МЧС России в Хабаровском крае помогают родственникам погибших в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России По Хабаровскому краю.
"В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю психологи при необходимости оказывают информационную и психологическую поддержку родственникам и близким пассажиров. В самолёте Ан-24 в момент крушения находились 13 жителей региона", - заявили в пресс-службе.
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Вчера, 11:15
Как отметили в ведомстве, также организовано сопровождение родных, прибывающих в Хабаровск для дальнейшего следования в город Тында. "На протяжении всего полёта из краевого центра в Амурскую область с ними будут находиться психологи регионального управления МЧС России", - добавляется в сообщении.
Ранее глава Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о том, что родные погибших в крушении Ан-24 в Приамурье из пяти регионов РФ планируют вылететь в Тынду, им помогут с проживанием.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
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ПроисшествияРоссияТындаХабаровский крайДмитрий ДемешинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
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