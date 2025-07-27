https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031693364.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.07.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:40:00+03:00
2025-07-27T07:40:00+03:00
2025-07-27T07:48:00+03:00
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.Также, по словам Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031692618.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты