https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031693364.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.07.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T07:40:00+03:00

2025-07-27T07:40:00+03:00

2025-07-27T07:48:00+03:00

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824857595_0:206:3153:1980_1920x0_80_0_0_0e61c60e48ec091ec58cde141a6339ea.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Волгоград. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.Также, по словам Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.

https://ria.ru/20250727/ogranicheniya-2031692618.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)