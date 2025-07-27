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Глава ЛНР возложил ответственность за погибших детей на НАТО - РИА Новости, 27.07.2025
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12:05 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/nato-2031718787.html
Глава ЛНР возложил ответственность за погибших детей на НАТО
Глава ЛНР возложил ответственность за погибших детей на НАТО - РИА Новости, 27.07.2025
Глава ЛНР возложил ответственность за погибших детей на НАТО
Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил ответственность за погибших от агрессии Киева детей на страны НАТО. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:05:00+03:00
2025-07-27T12:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил ответственность за погибших от агрессии Киева детей на страны НАТО. "Мы скорбим также о детях, погибших в Курской и Белгородской областях, и обо всех маленьких россиянах – жертвах кровавого киевского режима. Ответственность за эти преступления лежит не только на украинских властях, но и на странах НАТО, которые поставляют им оружие. Запад готовил такое страшное будущее для всей России. Наш президент принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции, чтобы защитить невинных людей. И цели спецоперации обязательно будут достигнуты ради будущего наших детей", - написал Пасечник в Telegram-канале. Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила ранее РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк. Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей. Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России. 27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований. По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021. В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов". Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
https://ria.ru/20250727/prestuplenie-2031715883.html
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в мире, донбасс, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник, владимир путин, денис пушилин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Денис Пушилин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Глава ЛНР возложил ответственность за погибших детей на НАТО

Пасечник возложил ответственность за погибших от агрессии Киева детей на НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке
Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 Лепесток, примененными ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник возложил ответственность за погибших от агрессии Киева детей на страны НАТО.
"Мы скорбим также о детях, погибших в Курской и Белгородской областях, и обо всех маленьких россиянах – жертвах кровавого киевского режима. Ответственность за эти преступления лежит не только на украинских властях, но и на странах НАТО, которые поставляют им оружие. Запад готовил такое страшное будущее для всей России. Наш президент принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции, чтобы защитить невинных людей. И цели спецоперации обязательно будут достигнуты ради будущего наших детей", - написал Пасечник в Telegram-канале.
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Семьдесят детей погибли и 249 были ранены в результате атак ВСУ в ЛНР с 2014 года, сообщила ранее РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Инна Швенк.
Власти Украины в апреле 2014 года начали в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей.
Киев систематически нарушал минские соглашения ("Минск-2"), в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять Минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
По данным уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой на 26 июля 2025 года, количество погибших детей на территории ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляет 247 человек, раненых – 1021.
В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе конфликта на Донбассе, по инициативе главы городской администрации Игоря Мартынова был открыт мемориальный комплекс, получивший название "Аллея ангелов".
Он представляет собой кованую арку, состоящую из железных роз, между которыми вплетены гильзы крупнокалиберного пулемета, а также кованые голуби как символ мира. Под аркой размещается гранитная плита с выбитыми на ней именами погибших детей.
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В Херсонской области высадили аллею в память о детях, погибших в Донбассе
10:42
 
В миреДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВладимир ПутинДенис ПушилинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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