https://ria.ru/20250727/nagrady-2031799953.html
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка - РИА Новости, 27.07.2025
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:33:00+03:00
2025-07-27T21:33:00+03:00
2025-07-27T21:33:00+03:00
общество
санкт-петербург
законодательное собрание ленинградской области
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БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в подразделении состоялся концерт Фронтовой творческой бригады, рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат заксобрания Константин Чебыкин. "К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз... Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград", — рассказал Чебыкин. По случаю награждения в Ленинградском полку также прошёл концерт Фронтовой творческой бригады Московского военного округа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, законодательное собрание ленинградской области
Общество, Санкт-Петербург, Законодательное Собрание Ленинградской области
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка
Депутаты петербургского заксобрания вручили награды военным Ленинградского полка