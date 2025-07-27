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В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка - РИА Новости, 27.07.2025
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21:33 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/nagrady-2031799953.html
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка - РИА Новости, 27.07.2025
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:33:00+03:00
2025-07-27T21:33:00+03:00
общество
санкт-петербург
законодательное собрание ленинградской области
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БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в подразделении состоялся концерт Фронтовой творческой бригады, рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат заксобрания Константин Чебыкин. "К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз... Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград", — рассказал Чебыкин. По случаю награждения в Ленинградском полку также прошёл концерт Фронтовой творческой бригады Московского военного округа.
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общество, санкт-петербург, законодательное собрание ленинградской области
Общество, Санкт-Петербург, Законодательное Собрание Ленинградской области
В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка

Депутаты петербургского заксобрания вручили награды военным Ленинградского полка

© РИА Новости / Б.Манушин | Перейти в медиабанкЗдание Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Б.Манушин
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Здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в подразделении состоялся концерт Фронтовой творческой бригады, рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат заксобрания Константин Чебыкин.
«
"К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз... Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград", — рассказал Чебыкин.
По случаю награждения в Ленинградском полку также прошёл концерт Фронтовой творческой бригады Московского военного округа.
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