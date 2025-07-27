https://ria.ru/20250727/nagrady-2031799953.html

В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка

В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка - РИА Новости, 27.07.2025

В Петербурге наградили военнослужащих Ленинградского полка

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:33:00+03:00

2025-07-27T21:33:00+03:00

2025-07-27T21:33:00+03:00

общество

санкт-петербург

законодательное собрание ленинградской области

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БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга вручили общественные награды и памятные подарки бойцам Ленинградского полка, по случаю награждения в подразделении состоялся концерт Фронтовой творческой бригады, рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам правопорядка и законности, депутат заксобрания Константин Чебыкин. "К нашим братцам-ленинградцам, у нас это 23-я командировка в зону СВО, доставили от ленинградцев гуманитарный груз... Традиционно мы уже сегодня наградили лучших наших ребят Ленинградского полка ценными подарками заксобрания и губернатора. А также мы передали ряд общественных наград", — рассказал Чебыкин. По случаю награждения в Ленинградском полку также прошёл концерт Фронтовой творческой бригады Московского военного округа.

https://ria.ru/20250131/svo-1996656843.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, законодательное собрание ленинградской области