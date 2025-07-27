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"Потеряет миллиарды". Стало известно, как Трамп отомстит Маску - РИА Новости, 27.07.2025
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08:00 27.07.2025 (обновлено: 08:01 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/mask-2030852457.html
"Потеряет миллиарды". Стало известно, как Трамп отомстит Маску
"Потеряет миллиарды". Стало известно, как Трамп отомстит Маску - РИА Новости, 27.07.2025
"Потеряет миллиарды". Стало известно, как Трамп отомстит Маску
Публичная ссора между президентом США и его бывшим соратником вроде бы утихла. Но оба не сидят без дела. В частности, Илон Маск взялся за несвойственные ему... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:00:00+03:00
2025-07-27T08:01:00+03:00
в мире
сша
голливуд
илон маск
дональд трамп
tesla motors
spacex
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Публичная ссора между президентом США и его бывшим соратником вроде бы утихла. Но оба не сидят без дела. В частности, Илон Маск взялся за несвойственные ему активности и одновременно столкнулся с новыми проблемами. Замешан ли в этом Дональд Трамп — в материале РИА Новости. Из Белого дома — в рестораторыОдна из главных развлекательных новостей американского сегмента интернета на уходящей неделе — открытие Маском "ретрофутуристического", как он сам выражается, ресторана Diner в Голливуде. Это его давняя мечта. В случае успеха изобретатель-ресторатор намерен создать целую сеть.Первые посетители выстроились в длинную очередь. Чтобы попасть внутрь, ждали по несколько часов.Ретрофутуристический дизайн заведения — это смесь высоких технологий со стилистикой классических североамериканских дайнеров (ресторанов быстрого обслуживания) середины прошлого столетия. Попкорн раздавал гостям антропоморфный робот Оптимус.В меню от шеф-повара Эрика Гринспана, которого Маск выбрал еще в марте, — курица с вафлями, жареный сыр, тунец (под сыром же), печенье, блины и многие другие привычные для США блюда, а также несколько тематических — например, бургер "Тесла" с неким "электрическим соусом". Цены, по голливудским меркам, более чем приемлемые: от четырех до 15 долларов.Кроме того, в Diner владельцы автомобилей Tesla могут быстро подзарядить свои электрокары.Аналитики обеспокоеныСМИ отмечают: форсированное открытие голливудского ресторана (а ограждения вокруг него стояли до последнего момента и было неясно, все ли готово) — одно из последствий ссоры с Трампом. Дескать, Маск "раскладывает яйца по разным корзинам" для минимизации рисков.А они существенные. Для той же Tesla. На телеканале Sky News, проанализировав ситуацию, сделали вывод: компании грозит потеря многомиллиардных государственных субсидий, благодаря которым "начинающий игрок менее чем за 20 лет превратился в крупнейшего в мире производителя электромобилей"."Это ставит под сомнение и бизнес-модель, и рыночную оценку", — подчеркивает телеканал.Трамп планомерно урезает финансирование зеленых проектов, к которым, конечно, относятся и электрокары.Поэтому не исключено, что в данном случае нет личного мотива. Трамп в принципе полон скепсиса к зеленым инициативам. И в свой первый президентский срок вывел США из Парижского соглашения по климату, требующего уменьшения вредных выбросов в атмосферу.Как бы то ни было, основания для беспокойства имеются. Инвестиционный аналитик Гордон Джонсон сообщил журналистам, что действия Трампа отрицательно скажутся на "самих основах Tesla".В свою очередь, Росс Гербер, президент фирмы по финансовому планированию Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, признается: когда-то он был так впечатлен компанией Маска, что не только купил себе его автомобиль, но и стал одним из первых инвесторов Tesla. Теперь он продает акции и подумывает избавиться от электрокара из-за последних скандалов. "Илон играет в очень опасную игру", — считает Гербер.Впрочем, есть и другие мнения. Так, Дэн Айвс, аналитик компании по управлению активами Wedbush Securities, полагает, что "распри с Трампом" не помешают дальнейшему развитию компании Маска. "Tesla остается самой недооцененной и перспективной в сфере искусственного интеллекта на современном рынке", — подчеркнул он.Вон из-под "Золотого купола"Проблемы и у другого детища Маска — SpaceX. Reuters утверждает: Белый дом расширяет список претендентов на проект создания системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Прежде SpaceX считалась вне конкуренции, поскольку ее спутниковые сети Starlink и Starshield уже легли в основу военной связи США.Теперь в администрации Трампа присматриваются и к другим. В том числе к компании Джеффа Безоса Amazon, разрабатывающей в данный момент орбитальную сеть Kuiper.Возможно, это не слишком сильно волнует Маска. Во всяком случае, ранее, когда у него спрашивали о "Золотом куполе", он говорил, что "не пытается претендовать на какой-либо контракт".И пояснял: "Мы бы предпочли сосредоточиться на пилотируемой миссии к Марсу"."Империя трещит"Наконец, у Маска внезапно возникли трения с конгрессменами. Более десятка представителей Демократической и Республиканской партий на уходящей неделе направили ему письмо о чат-боте Grok платформы X (ранее — Twitter, выкуплена и переименована Маском).Среди претензий: антисемитские высказывания, отрицание холокоста, восхваление Гитлера и т. п.Конгрессмены требуют сообщить о принятых мерах. Маск пообещал лично изучить вопрос.Похоже, законодатели целят не в бота, а лично в основателя Tesla. Он пытается создать собственную политическую партию, а лишний конкурент не нужен ни демократам, ни республиканцам.СМИ подчеркивают: трудности предпринимателя-инноватора на разных направлениях начались именно после ссоры с Трампом. Bloomberg даже опубликовал материал под названием "Империя Илона Маска трещит под тяжестью его власти".Предсказывать, что произойдет дальше, не берется никто. Может, Маск откроет еще один ресторан, а может — выдвинет себя в президенты. Он привык удивлять и вряд ли изменит этой привычке.
https://ria.ru/20250713/ssha-2028642571.html
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в мире, сша, голливуд, илон маск, дональд трамп, tesla motors, spacex
В мире, США, Голливуд, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, SpaceX

"Потеряет миллиарды". Стало известно, как Трамп отомстит Маску

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Публичная ссора между президентом США и его бывшим соратником вроде бы утихла. Но оба не сидят без дела. В частности, Илон Маск взялся за несвойственные ему активности и одновременно столкнулся с новыми проблемами. Замешан ли в этом Дональд Трамп — в материале РИА Новости.

Из Белого дома — в рестораторы

Одна из главных развлекательных новостей американского сегмента интернета на уходящей неделе — открытие Маском "ретрофутуристического", как он сам выражается, ресторана Diner в Голливуде. Это его давняя мечта. В случае успеха изобретатель-ресторатор намерен создать целую сеть.
Первые посетители выстроились в длинную очередь. Чтобы попасть внутрь, ждали по несколько часов.
Ретрофутуристический дизайн заведения — это смесь высоких технологий со стилистикой классических североамериканских дайнеров (ресторанов быстрого обслуживания) середины прошлого столетия. Попкорн раздавал гостям антропоморфный робот Оптимус.
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Twede's CafeКафе "Твидс" в Норт-Бенде
Кафе Твидс в Норт-Бенде - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Twede's Cafe
Кафе "Твидс" в Норт-Бенде
В меню от шеф-повара Эрика Гринспана, которого Маск выбрал еще в марте, — курица с вафлями, жареный сыр, тунец (под сыром же), печенье, блины и многие другие привычные для США блюда, а также несколько тематических — например, бургер "Тесла" с неким "электрическим соусом". Цены, по голливудским меркам, более чем приемлемые: от четырех до 15 долларов.
Кроме того, в Diner владельцы автомобилей Tesla могут быстро подзарядить свои электрокары.
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома

Аналитики обеспокоены

СМИ отмечают: форсированное открытие голливудского ресторана (а ограждения вокруг него стояли до последнего момента и было неясно, все ли готово) — одно из последствий ссоры с Трампом. Дескать, Маск "раскладывает яйца по разным корзинам" для минимизации рисков.
А они существенные. Для той же Tesla. На телеканале Sky News, проанализировав ситуацию, сделали вывод: компании грозит потеря многомиллиардных государственных субсидий, благодаря которым "начинающий игрок менее чем за 20 лет превратился в крупнейшего в мире производителя электромобилей".
"Это ставит под сомнение и бизнес-модель, и рыночную оценку", — подчеркивает телеканал.
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Трамп планомерно урезает финансирование зеленых проектов, к которым, конечно, относятся и электрокары.
Поэтому не исключено, что в данном случае нет личного мотива. Трамп в принципе полон скепсиса к зеленым инициативам. И в свой первый президентский срок вывел США из Парижского соглашения по климату, требующего уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
Как бы то ни было, основания для беспокойства имеются. Инвестиционный аналитик Гордон Джонсон сообщил журналистам, что действия Трампа отрицательно скажутся на "самих основах Tesla".
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп
В свою очередь, Росс Гербер, президент фирмы по финансовому планированию Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, признается: когда-то он был так впечатлен компанией Маска, что не только купил себе его автомобиль, но и стал одним из первых инвесторов Tesla. Теперь он продает акции и подумывает избавиться от электрокара из-за последних скандалов. "Илон играет в очень опасную игру", — считает Гербер.
Впрочем, есть и другие мнения. Так, Дэн Айвс, аналитик компании по управлению активами Wedbush Securities, полагает, что "распри с Трампом" не помешают дальнейшему развитию компании Маска. "Tesla остается самой недооцененной и перспективной в сфере искусственного интеллекта на современном рынке", — подчеркнул он.
© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада

Вон из-под "Золотого купола"

Проблемы и у другого детища Маска — SpaceX. Reuters утверждает: Белый дом расширяет список претендентов на проект создания системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Прежде SpaceX считалась вне конкуренции, поскольку ее спутниковые сети Starlink и Starshield уже легли в основу военной связи США.
Теперь в администрации Трампа присматриваются и к другим. В том числе к компании Джеффа Безоса Amazon, разрабатывающей в данный момент орбитальную сеть Kuiper.
Возможно, это не слишком сильно волнует Маска. Во всяком случае, ранее, когда у него спрашивали о "Золотом куполе", он говорил, что "не пытается претендовать на какой-либо контракт".
И пояснял: "Мы бы предпочли сосредоточиться на пилотируемой миссии к Марсу".
© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / NASA/Билл Ингаллс
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска

"Империя трещит"

Наконец, у Маска внезапно возникли трения с конгрессменами. Более десятка представителей Демократической и Республиканской партий на уходящей неделе направили ему письмо о чат-боте Grok платформы X (ранее — Twitter, выкуплена и переименована Маском).
Среди претензий: антисемитские высказывания, отрицание холокоста, восхваление Гитлера и т. п.
Конгрессмены требуют сообщить о принятых мерах. Маск пообещал лично изучить вопрос.
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Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом
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Похоже, законодатели целят не в бота, а лично в основателя Tesla. Он пытается создать собственную политическую партию, а лишний конкурент не нужен ни демократам, ни республиканцам.
СМИ подчеркивают: трудности предпринимателя-инноватора на разных направлениях начались именно после ссоры с Трампом. Bloomberg даже опубликовал материал под названием "Империя Илона Маска трещит под тяжестью его власти".
Предсказывать, что произойдет дальше, не берется никто. Может, Маск откроет еще один ресторан, а может — выдвинет себя в президенты. Он привык удивлять и вряд ли изменит этой привычке.
© Getty Images / Samuel CorumИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Samuel Corum
Илон Маск
 
В миреСШАГолливудИлон МаскДональд ТрампTesla motorsSpaceX
 
 
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