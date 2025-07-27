"Потеряет миллиарды". Стало известно, как Трамп отомстит Маску
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Илон Маск
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Публичная ссора между президентом США и его бывшим соратником вроде бы утихла. Но оба не сидят без дела. В частности, Илон Маск взялся за несвойственные ему активности и одновременно столкнулся с новыми проблемами. Замешан ли в этом Дональд Трамп — в материале РИА Новости.
Из Белого дома — в рестораторы
Одна из главных развлекательных новостей американского сегмента интернета на уходящей неделе — открытие Маском "ретрофутуристического", как он сам выражается, ресторана Diner в Голливуде. Это его давняя мечта. В случае успеха изобретатель-ресторатор намерен создать целую сеть.
Первые посетители выстроились в длинную очередь. Чтобы попасть внутрь, ждали по несколько часов.
Ретрофутуристический дизайн заведения — это смесь высоких технологий со стилистикой классических североамериканских дайнеров (ресторанов быстрого обслуживания) середины прошлого столетия. Попкорн раздавал гостям антропоморфный робот Оптимус.
В меню от шеф-повара Эрика Гринспана, которого Маск выбрал еще в марте, — курица с вафлями, жареный сыр, тунец (под сыром же), печенье, блины и многие другие привычные для США блюда, а также несколько тематических — например, бургер "Тесла" с неким "электрическим соусом". Цены, по голливудским меркам, более чем приемлемые: от четырех до 15 долларов.
Кроме того, в Diner владельцы автомобилей Tesla могут быстро подзарядить свои электрокары.
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп выступает перед журналистами на территории Белого дома
Аналитики обеспокоены
СМИ отмечают: форсированное открытие голливудского ресторана (а ограждения вокруг него стояли до последнего момента и было неясно, все ли готово) — одно из последствий ссоры с Трампом. Дескать, Маск "раскладывает яйца по разным корзинам" для минимизации рисков.
А они существенные. Для той же Tesla. На телеканале Sky News, проанализировав ситуацию, сделали вывод: компании грозит потеря многомиллиардных государственных субсидий, благодаря которым "начинающий игрок менее чем за 20 лет превратился в крупнейшего в мире производителя электромобилей".
"Это ставит под сомнение и бизнес-модель, и рыночную оценку", — подчеркивает телеканал.
Трамп планомерно урезает финансирование зеленых проектов, к которым, конечно, относятся и электрокары.
Поэтому не исключено, что в данном случае нет личного мотива. Трамп в принципе полон скепсиса к зеленым инициативам. И в свой первый президентский срок вывел США из Парижского соглашения по климату, требующего уменьшения вредных выбросов в атмосферу.
Как бы то ни было, основания для беспокойства имеются. Инвестиционный аналитик Гордон Джонсон сообщил журналистам, что действия Трампа отрицательно скажутся на "самих основах Tesla".
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп
В свою очередь, Росс Гербер, президент фирмы по финансовому планированию Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, признается: когда-то он был так впечатлен компанией Маска, что не только купил себе его автомобиль, но и стал одним из первых инвесторов Tesla. Теперь он продает акции и подумывает избавиться от электрокара из-за последних скандалов. "Илон играет в очень опасную игру", — считает Гербер.
Впрочем, есть и другие мнения. Так, Дэн Айвс, аналитик компании по управлению активами Wedbush Securities, полагает, что "распри с Трампом" не помешают дальнейшему развитию компании Маска. "Tesla остается самой недооцененной и перспективной в сфере искусственного интеллекта на современном рынке", — подчеркнул он.
© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вон из-под "Золотого купола"
Проблемы и у другого детища Маска — SpaceX. Reuters утверждает: Белый дом расширяет список претендентов на проект создания системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Прежде SpaceX считалась вне конкуренции, поскольку ее спутниковые сети Starlink и Starshield уже легли в основу военной связи США.
Теперь в администрации Трампа присматриваются и к другим. В том числе к компании Джеффа Безоса Amazon, разрабатывающей в данный момент орбитальную сеть Kuiper.
Возможно, это не слишком сильно волнует Маска. Во всяком случае, ранее, когда у него спрашивали о "Золотом куполе", он говорил, что "не пытается претендовать на какой-либо контракт".
И пояснял: "Мы бы предпочли сосредоточиться на пилотируемой миссии к Марсу".
© РИА Новости / NASA/Билл ИнгаллсПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
"Империя трещит"
Наконец, у Маска внезапно возникли трения с конгрессменами. Более десятка представителей Демократической и Республиканской партий на уходящей неделе направили ему письмо о чат-боте Grok платформы X (ранее — Twitter, выкуплена и переименована Маском).
Среди претензий: антисемитские высказывания, отрицание холокоста, восхваление Гитлера и т. п.
Конгрессмены требуют сообщить о принятых мерах. Маск пообещал лично изучить вопрос.
Похоже, законодатели целят не в бота, а лично в основателя Tesla. Он пытается создать собственную политическую партию, а лишний конкурент не нужен ни демократам, ни республиканцам.
СМИ подчеркивают: трудности предпринимателя-инноватора на разных направлениях начались именно после ссоры с Трампом. Bloomberg даже опубликовал материал под названием "Империя Илона Маска трещит под тяжестью его власти".
Предсказывать, что произойдет дальше, не берется никто. Может, Маск откроет еще один ресторан, а может — выдвинет себя в президенты. Он привык удивлять и вряд ли изменит этой привычке.
© Getty Images / Samuel CorumИлон Маск
© Getty Images / Samuel Corum
Илон Маск