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Командира фрегата "Адмирал Григорович" повысили в звании

Командира фрегата "Адмирал Григорович" повысили в звании - РИА Новости, 27.07.2025

Командира фрегата "Адмирал Григорович" повысили в звании

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что командир фрегата "Адмирал Григорович" повышен в звании до капитана второго ранга. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:04:00+03:00

2025-07-27T18:04:00+03:00

2025-07-27T19:00:00+03:00

безопасность

россия

кронштадт

средиземное море

владимир путин

день военно-морского флота

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КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что командир фрегата "Адмирал Григорович" повышен в звании до капитана второго ранга. Команда "Адмирала Григоровича" отразила атаки беспилотников ранее в воскресенье из Кронштадта, куда фрегат прибыл после 20 месяцев боевого задания. "Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания", - сказал Путин в ходе общения с личным составом фрегата, обращаясь к командиру корабля. Командир корабля рассказал президенту о службе в Средиземном море, отметив, что она была "интенсивная и напряженная". "За время боевой службы корабль прошел более 87 тысяч морских миль", - сказал он. Капитан подчеркнул, что это "на самом деле очень хороший результат". "Все задачи, которые были нам поставлены, мы выполнили", - отметил командир. По его словам, из девяти лет, которые существует корабль, семь лет фрегат провел в дальней морской зоне. "Экипаж - 175 человек, основное вооружение - "Калибр", - добавил капитан. Президент задал уточняющий вопрос о том, стреляли ли этим видом оружия. "Стреляли, причем достаточно интенсивно и удачно", - ответил капитан. Путин заметил, что экипажу необходимо отдохнуть после 20-месячного боевого дежурства, на что командир заверил, что отдых предоставляется на ротационной основе.

https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html

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кронштадт

средиземное море

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Наталья Макарова

безопасность, россия, кронштадт, средиземное море, владимир путин, день военно-морского флота