Командира фрегата "Адмирал Григорович" повысили в звании

КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что командир фрегата "Адмирал Григорович" повышен в звании до капитана второго ранга. Команда "Адмирала Григоровича" отразила атаки беспилотников ранее в воскресенье из Кронштадта, куда фрегат прибыл после 20 месяцев боевого задания. "Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания", - сказал Путин в ходе общения с личным составом фрегата, обращаясь к командиру корабля. Командир корабля рассказал президенту о службе в Средиземном море, отметив, что она была "интенсивная и напряженная". "За время боевой службы корабль прошел более 87 тысяч морских миль", - сказал он. Капитан подчеркнул, что это "на самом деле очень хороший результат". "Все задачи, которые были нам поставлены, мы выполнили", - отметил командир. По его словам, из девяти лет, которые существует корабль, семь лет фрегат провел в дальней морской зоне. "Экипаж - 175 человек, основное вооружение - "Калибр", - добавил капитан. Президент задал уточняющий вопрос о том, стреляли ли этим видом оружия. "Стреляли, причем достаточно интенсивно и удачно", - ответил капитан. Путин заметил, что экипажу необходимо отдохнуть после 20-месячного боевого дежурства, на что командир заверил, что отдых предоставляется на ротационной основе.
https://ria.ru/20250727/putin-2031745037.html
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Путину вручили медаль "За верность российскому флоту"
Владимир Путин награждён медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
КРОНШТАДТ, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что командир фрегата "Адмирал Григорович" повышен в звании до капитана второго ранга.
Команда "Адмирала Григоровича" отразила атаки беспилотников ранее в воскресенье из Кронштадта, куда фрегат прибыл после 20 месяцев боевого задания.
«
"Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания", - сказал Путин в ходе общения с личным составом фрегата, обращаясь к командиру корабля.
Командир корабля рассказал президенту о службе в Средиземном море, отметив, что она была "интенсивная и напряженная".
"За время боевой службы корабль прошел более 87 тысяч морских миль", - сказал он.
Капитан подчеркнул, что это "на самом деле очень хороший результат".
В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
В них участвовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, десять береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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