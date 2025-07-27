https://ria.ru/20250727/kazahstan-2031769484.html

В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет

В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет - РИА Новости, 27.07.2025

В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет

Поиски пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Казахстана продолжаются третьи сутки в круглосуточном режиме в районе Сорбулакского водохранилища на... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:16:00+03:00

2025-07-27T17:16:00+03:00

2025-07-27T17:16:00+03:00

в мире

казахстан

алма-атинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

eurocopter

ми-8 амтш

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АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Казахстана продолжаются третьи сутки в круглосуточном режиме в районе Сорбулакского водохранилища на северо-западе Алма-Атинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики. Двадцать пятого июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолета, предположительно, принадлежавшего военным. "Поиски в районе Сорбулакского водохранилища продолжаются в круглосуточном режиме. К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что процесс поиска осложнен рядом природных и гидрологических факторов: Сорбулак представляет собой крупное озеро - накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине. Уточняется, что в районе обследования зафиксированы резкие перепады глубин - местами до 22 метров, плотное заиливание дна, обилие тины, слабый водообмен и практически нулевая видимость под водой. "С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа - они своевременно информируются о ходе операции", - подчеркнули в минобороны. Также там отметили, что мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов. EC-145 - многоцелевой двухдвигательный вертолет европейского производства, разработанный и выпускаемый компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Эта модель относится к классу легких вертолетов и используется как в гражданских, так и в военных целях. В ноябре 2024 года вертолет Ми-8, также принадлежащий министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку и загорелся на западе республики. Причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате крушения один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.

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https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html

https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, алма-атинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), eurocopter, ми-8 амтш