Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/kazahstan-2031769484.html
В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет
В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет - РИА Новости, 27.07.2025
В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет
Поиски пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Казахстана продолжаются третьи сутки в круглосуточном режиме в районе Сорбулакского водохранилища на... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:16:00+03:00
2025-07-27T17:16:00+03:00
в мире
казахстан
алма-атинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
eurocopter
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/39/1527523910_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_8cb6d181768635dd35fe28ace254d3a7.jpg
АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Казахстана продолжаются третьи сутки в круглосуточном режиме в районе Сорбулакского водохранилища на северо-западе Алма-Атинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики. Двадцать пятого июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолета, предположительно, принадлежавшего военным. "Поиски в районе Сорбулакского водохранилища продолжаются в круглосуточном режиме. К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что процесс поиска осложнен рядом природных и гидрологических факторов: Сорбулак представляет собой крупное озеро - накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине. Уточняется, что в районе обследования зафиксированы резкие перепады глубин - местами до 22 метров, плотное заиливание дна, обилие тины, слабый водообмен и практически нулевая видимость под водой. "С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа - они своевременно информируются о ходе операции", - подчеркнули в минобороны. Также там отметили, что мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов. EC-145 - многоцелевой двухдвигательный вертолет европейского производства, разработанный и выпускаемый компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Эта модель относится к классу легких вертолетов и используется как в гражданских, так и в военных целях. В ноябре 2024 года вертолет Ми-8, также принадлежащий министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку и загорелся на западе республики. Причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате крушения один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.
https://ria.ru/20250726/samolet-2031585880.html
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html
казахстан
алма-атинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/39/1527523910_0:189:1561:1360_1920x0_80_0_0_64a03f18dbbae1d3a2812af6b77e3227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, алма-атинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), eurocopter, ми-8 амтш
В мире, Казахстан, Алма-Атинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Eurocopter, Ми-8 АМТШ
В Казахстане третьи сутки ищут пропавший вертолет

В Казахстане третий день круглосуточно ищут пропавший военный вертолет

CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen / Вертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen /
Вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 27 июл - РИА Новости. Поиски пропавшего вертолета EC-145 Сил воздушной обороны Казахстана продолжаются третьи сутки в круглосуточном режиме в районе Сорбулакского водохранилища на северо-западе Алма-Атинской области, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.
Двадцать пятого июля минобороны Казахстана сообщило о пропаже с радаров вертолета с тремя членами экипажа на борту. Машина исчезла во время планового перелета в регионе. В тот же день были развернуты поисково-спасательные работы. Позднее в МЧС сообщили, что в акватории озера Сорбулак обнаружены фрагменты вертолета, предположительно, принадлежавшего военным.
Черные ящики разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
МАК осмотрел черные ящики разбившегося самолета Ан-24
Вчера, 11:15
"Поиски в районе Сорбулакского водохранилища продолжаются в круглосуточном режиме. К операции привлечены около 400 человек, более 70 единиц наземной техники, 21 плавсредство, 10 БПЛА, эхолоты, средства подводного сканирования, а также кинологические расчеты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что процесс поиска осложнен рядом природных и гидрологических факторов: Сорбулак представляет собой крупное озеро - накопитель сточных вод, расположенное в естественной замкнутой котловине. Уточняется, что в районе обследования зафиксированы резкие перепады глубин - местами до 22 метров, плотное заиливание дна, обилие тины, слабый водообмен и практически нулевая видимость под водой.
"С родственниками пропавших организована постоянная адресная работа - они своевременно информируются о ходе операции", - подчеркнули в минобороны.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
24 июля, 15:14
Также там отметили, что мероприятия будут продолжаться до получения окончательных результатов.
EC-145 - многоцелевой двухдвигательный вертолет европейского производства, разработанный и выпускаемый компанией Airbus Helicopters (ранее Eurocopter). Эта модель относится к классу легких вертолетов и используется как в гражданских, так и в военных целях.
В ноябре 2024 года вертолет Ми-8, также принадлежащий министерству обороны Казахстана, совершил жесткую посадку и загорелся на западе республики. Причиной инцидента стала техническая неисправность. В результате крушения один из членов экипажа погиб, двое получили ранения.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Турции при крушении вертолета погибли четверо военных
9 декабря 2024, 11:52
 
В миреКазахстанАлма-Атинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)EurocopterМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала