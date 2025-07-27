https://ria.ru/20250727/gosduma-2031682165.html
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября - РИА Новости, 27.07.2025
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября
В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:18:00+03:00
2025-07-27T02:18:00+03:00
2025-07-27T02:18:00+03:00
общество
сергей леонов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 сентября 2025 года вступают важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях. Так, в школах вводится новая должность - медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (или медицинский брат). На нее могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) - специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием", - сказал Леонов. Парламентарий подчеркнул, что с 1 сентября обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья. "Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию "медицинский пункт". Делается это для того, чтобы врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры имели возможность получать льготный медицинский стаж", - отметил он. Кроме того, по словам Леонова, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря. "Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи", - добавил он. По мнению парламентария, все нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи детям в школах и летних лагерях, а также на обеспечение безопасности учащихся с хроническими заболеваниями.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029334898.html
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общество, сергей леонов, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября
Депутат Леонов: в школах с 1 сентября появится медсестра-специалист
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 сентября 2025 года вступают важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях. Так, в школах вводится новая должность - медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (или медицинский брат). На нее могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) - специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием", - сказал Леонов
.
Парламентарий подчеркнул, что с 1 сентября обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья.
"Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию "медицинский пункт". Делается это для того, чтобы врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры имели возможность получать льготный медицинский стаж", - отметил он.
Кроме того, по словам Леонова, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря.
"Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи", - добавил он.
По мнению парламентария, все нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи детям в школах и летних лагерях, а также на обеспечение безопасности учащихся с хроническими заболеваниями.