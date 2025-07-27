Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/gosduma-2031682165.html
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября - РИА Новости, 27.07.2025
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября
В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:18:00+03:00
2025-07-27T02:18:00+03:00
общество
сергей леонов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С 1 сентября 2025 года вступают важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях. Так, в школах вводится новая должность - медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (или медицинский брат). На нее могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) - специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием", - сказал Леонов. Парламентарий подчеркнул, что с 1 сентября обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья. "Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию "медицинский пункт". Делается это для того, чтобы врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры имели возможность получать льготный медицинский стаж", - отметил он. Кроме того, по словам Леонова, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря. "Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи", - добавил он. По мнению парламентария, все нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи детям в школах и летних лагерях, а также на обеспечение безопасности учащихся с хроническими заболеваниями.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029334898.html
https://ria.ru/20250710/bad-2028255725.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей леонов, госдума рф
Общество, Сергей Леонов, Госдума РФ
В ГД рассказали об изменениях оказания медпомощи школьникам с 1 сентября

Депутат Леонов: в школах с 1 сентября появится медсестра-специалист

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В российских школах с 1 сентября появится медицинская сестра-специалист, которая сможет заменить школьного педиатра, а также обновится стандарт оснащения медицинского пункта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"С 1 сентября 2025 года вступают важные новшества в порядке оказания медицинской помощи в школах и детских оздоровительных лагерях. Так, в школах вводится новая должность - медицинская сестра-специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся (или медицинский брат). На нее могут быть назначены медики только с высшим медицинским образованием. Предполагается также, что данная мера позволит компенсировать дефицит врачей. Например, школьного педиатра сможет заменять медсестра (медбрат) - специалист по оказанию медпомощи обучающимся с высшим образованием", - сказал Леонов.
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе
15 июля, 21:34
Парламентарий подчеркнул, что с 1 сентября обновится стандарт оснащения медицинского пункта для соответствия современным требованиям: для учащихся с особенностями здоровья будут доступны медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья.
"Вместе с этим дети с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, будут иметь право получать лекарства и специализированные продукты питания под контролем медицинского работника образовательного учреждения. Что немаловажно, все медицинские пункты будут приведены к единообразному наименованию "медицинский пункт". Делается это для того, чтобы врачи-педиатры, фельдшеры и медицинские сестры имели возможность получать льготный медицинский стаж", - отметил он.
Кроме того, по словам Леонова, нововведения по оказанию медицинской помощи затронут и детские лагеря.
"Детский лагерь должен будет иметь лицензию на меддеятельность, если в штате есть медперсонал. Исключением станут детские палаточные лагеря с числом детей менее 100 и лагеря с дневным пребыванием, организуемые школой. Также дети с хроническими заболеваниями получат возможность пользоваться личными медизделиями, например, глюкометрами при сахарном диабете или речевыми процессорами при нарушении слуха. Важно, что повысятся требования к стандартам оснащения медицинских пунктов лагерей. В результате все летние лагеря должны обеспечивать укомплектованность аптечки для оказания первой помощи", - добавил он.
По мнению парламентария, все нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи детям в школах и летних лагерях, а также на обеспечение безопасности учащихся с хроническими заболеваниями.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В ГД рассказали об изменении порядка назначения БАДов с 1 сентября
10 июля, 02:46
 
ОбществоСергей ЛеоновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала