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Мерц ожидал больших послаблений от США после заключения торговой сделки - РИА Новости, 27.07.2025
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22:49 27.07.2025 (обновлено: 22:50 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/es-2031806211.html
Мерц ожидал больших послаблений от США после заключения торговой сделки
Мерц ожидал больших послаблений от США после заключения торговой сделки - РИА Новости, 27.07.2025
Мерц ожидал больших послаблений от США после заключения торговой сделки
Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение о введении 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США, однако признался, что ожидал больших послаблений РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:49:00+03:00
2025-07-27T22:50:00+03:00
в мире
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение о введении 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США, однако признался, что ожидал больших послаблений в результате сделки, его слова приводятся в пресс-релизе кабмина страны. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Шотландии подтвердила договоренность о введении 15-процентной пошлины на практически весь экспорт из ЕС в США. "Нам удалось защитить наши ключевые интересы, хотя я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле. От стабильных и предсказуемых торговых отношений с взаимным доступом к рынкам выигрывают все по обе стороны Атлантики, как компании, так и потребители", - сказал Мерц. Он приветствовал соглашение между фон дер Ляйен и Трампом, отметив, что с помощью сделки удалось избежать "ненужной эскалации" в трансатлантических торговых отношениях. "Благодаря достигнутому соглашению удалось предотвратить торговый конфликт, который мог бы серьезно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике. Это в особенности касается автомобильной отрасли, в которой действующие пошлины будут снижены почти вдвое - с 27,5% до 15%", - добавил он. Ранее Трамп по итогам переговоров с главой ЕК сообщил, что США и ЕС договорились о торговой сделке. По его словам, они согласились, что единая пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
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в мире, сша, германия, шотландия, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Германия, Шотландия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Мерц ожидал больших послаблений от США после заключения торговой сделки

Мерц ожидал больших послаблений со стороны Трампа после заключения сделки с США

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал соглашение о введении 15-процентной пошлины на экспорт из ЕС в США, однако признался, что ожидал больших послаблений в результате сделки, его слова приводятся в пресс-релизе кабмина страны.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Шотландии подтвердила договоренность о введении 15-процентной пошлины на практически весь экспорт из ЕС в США.
"Нам удалось защитить наши ключевые интересы, хотя я, безусловно, рассчитывал на дальнейшие послабления в трансатлантической торговле. От стабильных и предсказуемых торговых отношений с взаимным доступом к рынкам выигрывают все по обе стороны Атлантики, как компании, так и потребители", - сказал Мерц.
Он приветствовал соглашение между фон дер Ляйен и Трампом, отметив, что с помощью сделки удалось избежать "ненужной эскалации" в трансатлантических торговых отношениях.
"Благодаря достигнутому соглашению удалось предотвратить торговый конфликт, который мог бы серьезно ударить по ориентированной на экспорт немецкой экономике. Это в особенности касается автомобильной отрасли, в которой действующие пошлины будут снижены почти вдвое - с 27,5% до 15%", - добавил он.
Ранее Трамп по итогам переговоров с главой ЕК сообщил, что США и ЕС договорились о торговой сделке. По его словам, они согласились, что единая пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
ЕС согласился дополнительно инвестировать в США, заявил Трамп
Вчера, 20:54
 
В миреСШАГерманияШотландияДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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