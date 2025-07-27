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Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США

Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США - РИА Новости, 28.07.2025

Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США

Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-27T22:25:00+03:00

2025-07-27T22:25:00+03:00

2025-07-28T02:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. <...> Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", — пояснила она.По словам Фон дер Ляйен, подписанное торговое соглашение с США "крупнейшим в истории". Тем не менее, различные эксперты уже начали заявлять о том, что условия этого договора совершенно невыгодны самому Евросоюзу. В воскресенье глава ЕК и американский лидер Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по условиям которого практически ко всему экспорту из ЕС в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Брюссель взял на себя обязательства по закупке у Вашингтона СПГ и ядерного топлива, а также оружия.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно покупают российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

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в мире, сша, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз