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Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США - РИА Новости, 28.07.2025
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22:25 27.07.2025 (обновлено: 02:40 28.07.2025)
https://ria.ru/20250727/es-2031804429.html
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США - РИА Новости, 28.07.2025
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США
Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T22:25:00+03:00
2025-07-28T02:40:00+03:00
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. &quot;Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. &lt;...&gt; Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива&quot;, — пояснила она.По словам Фон дер Ляйен, подписанное торговое соглашение с США "крупнейшим в истории". Тем не менее, различные эксперты уже начали заявлять о том, что условия этого договора совершенно невыгодны самому Евросоюзу. В воскресенье глава ЕК и американский лидер Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по условиям которого практически ко всему экспорту из ЕС в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Брюссель взял на себя обязательства по закупке у Вашингтона СПГ и ядерного топлива, а также оружия.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно покупают российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
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в мире, сша, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США

Фон дер Ляйен: ЕС заменит российское топливо и СПГ ядерным топливом из США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия
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БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«

"Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. <...> Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", — пояснила она.

По словам Фон дер Ляйен, подписанное торговое соглашение с США "крупнейшим в истории". Тем не менее, различные эксперты уже начали заявлять о том, что условия этого договора совершенно невыгодны самому Евросоюзу.
В воскресенье глава ЕК и американский лидер Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по условиям которого практически ко всему экспорту из ЕС в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Брюссель взял на себя обязательства по закупке у Вашингтона СПГ и ядерного топлива, а также оружия.
В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно покупают российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
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В миреСШАРоссияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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