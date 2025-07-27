https://ria.ru/20250727/es-2031804429.html
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США - РИА Новости, 28.07.2025
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США
Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-27T22:25:00+03:00
2025-07-27T22:25:00+03:00
2025-07-28T02:40:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031796136_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b48f8fa28a4b9aec8bdf1fe2f08c8062.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. <...> Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", — пояснила она.По словам Фон дер Ляйен, подписанное торговое соглашение с США "крупнейшим в истории". Тем не менее, различные эксперты уже начали заявлять о том, что условия этого договора совершенно невыгодны самому Евросоюзу. В воскресенье глава ЕК и американский лидер Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по условиям которого практически ко всему экспорту из ЕС в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Брюссель взял на себя обязательства по закупке у Вашингтона СПГ и ядерного топлива, а также оружия.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно покупают российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.
https://ria.ru/20250422/es-2012646226.html
сша
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031796136_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4b1e675d4cde7e8860bc639eaadf050e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Россия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен рассказала подробности о новом торговом соглашении с США
Фон дер Ляйен: ЕС заменит российское топливо и СПГ ядерным топливом из США
БРЮССЕЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Новое соглашение с США по закупке энергоносителей позволит заменить российские нефть и газ американским СПГ и ядерным топливом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«
"Мы также будем расширять наше энергетическое сотрудничество. <...> Мы заменим российские газ и нефть путем значительных покупок американского сжиженного природного газа и ядерного топлива", — пояснила она.
По словам Фон дер Ляйен, подписанное торговое соглашение с США "крупнейшим в истории". Тем не менее, различные эксперты уже начали заявлять о том, что условия этого договора совершенно невыгодны самому Евросоюзу.
В воскресенье глава ЕК и американский лидер Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по условиям которого практически ко всему экспорту из ЕС в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Кроме того, Брюссель взял на себя обязательства по закупке у Вашингтона СПГ и ядерного топлива, а также оружия.
В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно покупают российские нефть и газ через посредников по более высоким ценам.