https://ria.ru/20250727/energoresursy-2031798554.html

ЕС согласился закупить у США энергоресурсы

ЕС согласился закупить у США энергоресурсы - РИА Новости, 27.07.2025

ЕС согласился закупить у США энергоресурсы

Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T21:20:00+03:00

2025-07-27T21:20:00+03:00

2025-07-27T21:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд Трамп. "Европейский союз согласился закупить у Соединённых Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20250509/tramp-2015893416.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз