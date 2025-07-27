https://ria.ru/20250727/energoresursy-2031798554.html
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы - РИА Новости, 27.07.2025
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы
Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:20:00+03:00
2025-07-27T21:20:00+03:00
2025-07-27T21:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд Трамп. "Европейский союз согласился закупить у Соединённых Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20250509/tramp-2015893416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы
Трамп: ЕС согласился купить у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов