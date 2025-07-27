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ЕС согласился закупить у США энергоресурсы - РИА Новости, 27.07.2025
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21:20 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/energoresursy-2031798554.html
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы - РИА Новости, 27.07.2025
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы
Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T21:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд Трамп. "Европейский союз согласился закупить у Соединённых Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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в мире, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС согласился закупить у США энергоресурсы

Трамп: ЕС согласился купить у США энергоресурсов на 750 миллиардов долларов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Тернберри, Шотландия
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ВАШИНГТОН, 27 июл - РИА Новости. Европейский союз согласился купить у США энергоресурсов на сумму 750 миллиардов долларов в рамках нового соглашения по торговле, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Европейский союз согласился закупить у Соединённых Штатов энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов", - сказал Трамп во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Трамп неожиданно высказался о фон дер Ляйен
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В миреСШАДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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